Передается за считанные секунды: эпидемиолог указала на особенность дельта-штамма коронавируса

Новый штамм COVID "Дельта" может передаваться течение 5-10 секунд. Если стоять рядом с зараженным, можно заболеть "короной" при риске тяжелого протекания.

Об этом 27 июня в эфире "Украина 24" сообщила эпидемиолог, эксперт ВОЗ по реакции на биологические угрозы Наталья Виноград.

Она уверена, что на сегодня "дельта" вариант является первой в списке проблемой на уровне ВОЗ.

По словам эксперта, у вируса есть нехорошая медицинская характеристика, а именно повышенная контагиозность. Таким образом, если ранее понадобилось бы около 15 минут стоять возле заболевшего человека, чтобы подхватить вирус, что сегодня это происходит за 5-10 секунд.

Эпидемиолог считает, что штамм "дельта" довольно скрытый для иммунного ответа. Исходя из этого, люди прошедшие вакцинацию, а также те, кто переболел все же остаются в группе риска заражения, однако будут переносить вирус в более легкой форме.

Напомним, что в ВОЗ призвали людей, прошедших вакцинацию не снимать маски и придерживаться мер предосторожности, из-за "дельта" штамма COVID, который распространился быстро вследствие выскокой заразности.