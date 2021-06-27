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Не снимайте маски: ВОЗ обратилась к вакцинированным от коронавируса людям

Не снимайте маски: ВОЗ обратилась к вакцинированным от коронавируса людям
10:39 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

В ВОЗ призвали людей, прошедших вакцинацию не снимать маски и соблюдать меры предосторожности, поскольку "дельта" штамм коронавируса распространяется очень быстро из-за его заразности.

Об это 25 июня сообщило CNBC News.

По словам заместителя гендиректора ВОЗ по доступу к лекарствам и товарам медицинского назначения, доктора Мариангела Симао, одной вакциной не получится остановить передачу инфекции в обществе.

В ВОЗ обратились к вакцинированным людям с просьбой продолжать соблюдение масочного режима и дистанцирования.

По данным Wall Street Journal около 50 процентов людей, заболевших во время вспышки дельта штамма в Израиле, прошли вакцинацию препаратом Pfizer - BioNTech.

Еще на прошлой неделе ВОЗ отметили, что "дельта" штамм станет преобладающим вариантом болезни в мире.

"У него есть потенциал стать более смертоносным, потому что он эффективней передается между людьми, и в итоге он найдет тех уязвимых людей, которые серьезно заболеют, будут госпитализированы и потенциально умрут", — отметил и.д. ВОЗ по ЧС в области здравоохранения, доктор Майк Райан.

Напомним, что ранее украинский иммунолог рассказал о новом штамме коронавируса, который сможет заражать уже переболевших людей.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Вакцина, ВОЗ, Коронавирус, Covid-19, Дельта штамм.
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