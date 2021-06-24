"Появится новый штамм коронавируса, который сможет заражать уже переболевших людей": иммунолог Борис Донской

Украинский иммунолог, старший исследователь в Институте педиатрии, акушерства и гинекологии им. А. Лукьяновой НАМН Украины Борис Донской в интервью изданию "Телеграф" рассказал, сколько держатся антитела от Covid-19, какой "сюрприз" нам еще готовит коронавирус и что спасет Украину от новой волны заболевания.

- В последние дни большинство новостей о ковид касается штамма "Дельта". Является ли он уже в Украине? Которую несет угрозу?

- Было бы странно, если бы его не было в Украине. Он в Украине тоже есть. Это один из вариантов коронавирусов. Ничего такого эксклюзивного в нем нет. Дельта, альфа, бета... Он, пожалуй, обогнал своих братьев и сестер, потому что, вероятно, лучше передается, выдает большее число копий и более заразен, чем его собратья. Является ли он более летальным или тяжелым? Пока это неизвестно. Скорее всего - вряд ли. Работает против него иммунная память от болезни и прививок? Судя по всему, да, пожалуй, с меньшей эффективностью. На сколько меньше? Пока неизвестно. Надо исследовать. Мир уже не закрыт, поэтому нельзя исключить попадания определенного штамма в те или иные страны.

- Может ли этот штамм вызвать новую мощную волну, как это было весной?

- Дело не в новых штаммах, а в том, что очень много людей весной еще не переболели, не сделали прививки. Поэтому неважно, какой штамм. Не было сделано достаточно прививок, а количество людей, которые не имеют иммунной памяти, было велико. Теперь, судя по всему, баланс изменился. Достаточно большое количество людей уже переболело.

- Правильно ли предложение властей по ограничению сообщения со странами, где стремительно распространяется "дельта-вариант" COVID-19?

- Если имеете в виду нашего северного соседа - то даже лучше будет. И не только по причине коронавируса. Конечно, это очевидное решение. Если в одной стране происходит неконтролируемое распространение вируса, а вы хотите уменьшить попадание носителей к себе, то надо уменьшить контакты с этой страной. Да, это правильно.

- Как вы отметили, уже большое количество людей переболело. Можно тогда говорить о коллективном иммунитете?

- Коллективный иммунитет - достаточно абстрактная вещь. Это как высокий уровень знаний. Для различных экзаменов этот уровень знаний будет по-разному достаточным. Вот вы приходите в Оксфорд, думаете, что хорошо знаете, а экзамен не сдаете. Тогда как приходите в полтавское швейное ПТУ - и оказывается, что ваших знаний достаточно для сдачи экзамена. Надо смотреть, какая доля популяции достаточна для того или иного вызова. Да, у нас уже есть этот слой. Будет ли его достаточно для того, чтобы исключить рост заболеваемости осенью? Трудно сказать. Если будет проведена более или менее грамотная прививочная кампания за лето, будем надеяться, что этого хватит.

- Изменилась ли картина касательно кампании по вакцинации?

- Как видите, всего-навсего надо отменить бюрократию и позволить всем людям приходить и прививаться. И это сразу, о чудо, дает рост количества вакцинированных в несколько раз. Все, что контролируют и регламентируют наши государственные учреждения, идет через задницу. А если открыть дверь и сказать - "Приходите и делайте прививки кто хочет", то люди не дураки - придут и сделают. И за эти месяцы, пока внедрялся план (вакцинации. - Авт.), было привито очень мало людей. А как только программу либерализовали и сделали доступной для всех, то сразу пошел колоссальный рост привитых. Ответ: надо было сразу это сделать.

- Статистика последние дни свидетельствует об уменьшении количества новых больных.

- Да, у нас переболело больше людей. К тому же, сейчас благоприятный сезон. Пандемия и в прошлом году приходила в этот период. Люди в отпусках, на открытом воздухе ... Но все равно надо не расслабляться и за лето максимально прививать группы риска, пока есть время. Если мы сделаем 5 миллионов прививок группам риска, то осенью мы почти не увидим ни летальности, ни заполнения реанимаций. Если мы не сделаем этого или вакцинируем только молодых, кто хочет на лето в отпуск, или кто переболел и хочет в отпуск, то получим нулевой эффект. Важно, кого прививают. Надо максимально пропагандировать вакцинацию именно людям из групп риска, которые еще не переболели. Тогда мы будем иметь максимальную эффективность на то небольшое количество доз вакцин, которая у нас есть. Даже ею мы можем спасти еще десятки тысяч жизней осенью. Если мы вместо этого используем их для молодых и переболевших, то, к сожалению, мы эти жизнь не спасем. И у нас снова осенью будет вспышка с приростом летальности.

- Много мифов вокруг того, как долго живут антитела и иммунитет защищает от ковида.

- Антитела будут держаться очень долго, а память об этом будет держаться еще дольше. Поэтому если есть антитела и точно человек переболел коронавирусом, а не на "кажущимся коронавирусом", то, в принципе, эти люди вне зоны риска.

- Чтобы убедиться, что ты действительно болел, действительно имеешь антитела, надо делать тест?

- К сожалению, и во время болезни было много ложноположительных тестов. Тест на антитела очень четко показывает, болели ли вы, был ли коронавирус. Он очень надежный, дешевый и простой. Антитела держатся до года. И скорее всего будут держаться и дальше.

- Почему люди боятся делать прививки? Существуют так называемые антивакцинаторы. Как с этим бороться?

- Антивакцинаторы не боятся вакцин, а просто живут на другой планете. Эти люди - некритически мыслящие, речь идет о неком уровне верования. Упоротых антивакцинаторов уже без смысла убеждать. А касательно предостережений людей и тех, кто оценивает риски, надо работать, максимально честно показывать количество осложнений, которые действительно могут быть, число спасенных жизней, статистику. Если сделаешь прививку, то 100-процентно не заболеешь? Нет, это не так. Но процент предотвращения тяжелых форм - прекрасный. Предотвращения летальных случаев - еще лучше. Цену, которая определена неким минимальным риском осложнений, все равно стоит заплатить. Особенно, если вы принадлежите к группам риска. У вас на кону очень большой выигрыш. Вы можете нивелировать реальные шансы умереть. Тогда как виртуальный риск иметь осложнения - один или два на миллион. С другой стороны, если человек молодого возраста, переболел без осложнений, то, сделав прививку, он почти ничего не выиграет. Его не надо спасать, он уже вне зоны риска, но может получить небольшие побочные эффекты.

- Ваше мнение, как за время пандемии и карантинов изменилась медицинская система в Украине? Есть какие-то положительные сдвиги? Или еще больше обнажились проблемы?

- На первых этапах действительно обнажились - страшная некомпетентность и неготовность. Да, многое было модернизировано и оптимизировано, и надеюсь, этот опыт не пройдет лишним. Но я не был бы оптимистом. Потому что эта пандемия показала системную несостоятельность тех постсоветских структур что-то организовать, быстро решить, пойти каким-то оригинальным, нестандартным путем. То есть сделать то, что до тебя никто не делал, поскольку ты стоишь перед вызовом, который до тебя еще ни перед кем не стоял, и нет инструкции ни Минздрава, ни ВОЗ. К сожалению, все это показало, что наша бюрократическая система скорее будет ничего не делать, чтобы не брать на себя что-то ответственность.

- Если будет новая волна, более мощная, готова ли Украина лучше?

- Трудно сказать. Смотря на то, какая будет волна. И чего. Тех самых вариантов вируса? Такая волна уже не придет. Но есть небольшая, но очень неприятная вероятность, что вирус действительно даст очень оригинальную мутацию. И тогда нам придется начинать все почти с самого начала. Не хотелось бы этого, но, к сожалению, такая вероятность есть. К такому варианту тоже стоит готовиться. Поэтому надо поддерживать свои учреждения здравоохранения, производителей препаратов, научные учреждения, которые могут вовремя что-то выучить. Все привыкли, что инвестировать в свою науку и исследования нужно. Пусть "дурные" американцы инвестируют, все разрабатывают, потом мы у них купим или почитаем их советы. Но когда перед всеми стоит действительно одинаковый вызов, то никто тебе ничего не будет объяснять, не будет давать инструкции, и в первую очередь вакцины не даст. Все будут - за себя. Кто инвестировал, тот и получит. Возможно, этот урок будет запомнен. Для того, чтобы наши исследователи разрабатывали хоть что-то достойное, надо инвестировать. И главное, не в "мертвые учреждения", потому что тогда вы инвестируете фактически в отопление, вывоз мусора и водоснабжение. Инвестировать нужно в проекты, деятельность, то, что может быть сделано, а не поддерживать десятки-сотни бетонных домов по Киеву и другим городам. Это стоит дорого, а продукт - нулевой. Потому что наука - это люди, проекты, исследования, а не большие корпуса с 9-12 этажами.

- Вы сказали о вероятности, что будет какой-то взрывной новый штамм. То есть ковид с нами останется надолго?

- Новый штамм коронавируса, который не будет похож на уханский, изменит спайк-протеин и таким образом сможет заражать людей, которые переболели, вынужден будет появиться. Когда большинство переболело, то мы просто сами заставим его эволюционировать в такой штамм. Будет он тяжелее или легче? Неизвестно. И даже неизвестно, появится ли он через три месяца или через 30 лет. Просто на будущее надо иметь готовность к быстрой разработке методов диагностики и профилактики, тестированию, выработке собственных препаратов, вакцин против новых и новых штаммов. Это точно пригодится.

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