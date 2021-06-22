Украина может ограничить миграцию со странами, охваченными новым штаммом коронавируса

Украина рассматривает возможность усилить контроль и ограничить миграцию со странами, в которых распространяется новый, более заразный штамм коронавируса COVID-19 "Дельта".

Об этом шла речь во время селекторного совещания, которое состоялось в Офисе президента, сообщает его пресс-служба во вторник, 22 июня.

Согласно информации, участники совещания заслушали информацию Национальной академии наук Украины по распространению штамма COVID-19 "Дельта". По данным НАН, этот штамм коронавируса в 1,6 раза заразнее, чем штамм "Альфа", в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации, а риск реанимации при инфицировании увеличивается в 1,45 раза.

"Министерство иностранных дел и Министерство здравоохранения должны подготовить предложения о целесообразности введения дополнительного контроля и ограничений по миграции между Украиной и странами, где стремительно распространяется штамм "Дельта", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, четвертая волна и новый штамм COVID-19 может прийти в Украину из России уже этим летом, прогнозируют в НАНУ.

По данным ВОЗ, штамм "Delta" уже распространился на 92 страны мира.