Четвертая волна и новый штамм COVID-19 может прийти в Украину из России уже этим летом

В Украине может начаться новая волна коронавируса из-за появления и распространения штамма "дельта" в России.

О возможности его "миграции" через восточные регионы нашей страны говорят академики НАН.

Штамм "дельта" изначально появился в Индии и к настоящему моменту он сильно распространился по России. По оценкам ученых, около четверти всех случаев COVID-19 в РФ являются следствием инфицирования именно ним.

11 июня в Британии заявили, что этот штамм в 1,6 раза более заразный, нежели местный штамм "альфа". Кроме того, он в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации и в 1,45 раза чаще - к реанимации.

Впрочем, эффект вакцин все еще в основном сохраняется.

В настоящее время в Европе стремительный рост числа заболевших наблюдается в трех странах: Португалия, Британия и РФ. Во всех из них зафиксировано стремительное распространение штамма "Дельта".

Согласно неофициальным данным, в РФ наиболее заметный рост числа заболевших происходит в Санкт-Петербурге и Москве. При этом, в российской столице число новых случаев за последнюю неделю удвоилось.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как изменилось отношение к вакцинации среди украинцев за последние три месяца.