Всего за пару месяцев у украинцев существенно изменилось отношение к вакцинации (инфографика)

В Украине наблюдается снижение числа людей, не желающих прививаться от коронавируса COVID-19.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 21 по 26 мая 2021 года, обнародованные во вторник, 15 июня.

Так, по сравнению с мартом 2021г с 51,5% до 43% уменьшилась доля респондентов, которые ответили, что не намерены делать прививки от коронавируса, с 12% до 19% возросла доля тех, кто намерен сделать его в ближайшем будущем (или уже сделали такую прививку), с 16% до 19% - доля тех, кто намерены это сделать, но позже, 10% (столько же, как и в марте) намерены это сделать только тогда, когда это будет нужно по формальным требованиям (например, для поездки за границу).

При этом, чем старше респонденты тем чаще они выражают отсутствие желания делать прививки (их доля возрастает от 38% среди тех, кому от 18 до 29 лет, до 51% среди тех, кому 60 и более лет).

Среди тех, кто не отказывается от намерения делать прививки от COVID-19, 59% готовы ее делать только при условии, что она будет бесплатным (это больше, чем в марте, на 7%), 23% из них готовы платить за него, а еще 6% готовы платить за то, чтобы вакцинироваться вне очереди.

Чем старше респонденты, тем чаще они отвечают, что готовы вакцинироваться только бесплатно (доля таких возрастает от 49% среди тех, кому от 18 до 29 лет, до 77% среди тех, кому 60 и более лет).

Те респонденты, которые не намерены делать прививки, чаще это мотивируют тем, что, по их мнению, вакцины, которые применяются в Украине, недостаточно эффективны и безопасны, но "какой-то другой" вакциной они готовы сделать прививку (такой ответ дают 31% тех, кто не намерен делать прививки).

"Хотя по сравнению с мартом доля тех, кто не доверяет вакцине, уменьшилась (тогда она составляла 45% тех, кто отказывался от прививки). 30% из них мотивируют свой отказ тем, что, по их мнению, риски от вакцинации превышают риски от самой болезни, 15% - тем, что уже переболели коронавирусом, 12% имеют медицинские противопоказания, 7,5% считают, что вероятность того, что они заболеют COVID-19, очень низкая", - пишут социологи.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95. Исследование проводилось при финансовой поддержке Представительства "Фонда Фридриха Науманна за свободу" в Украине.

Как сообщалось, 14 июня в Минздраве заявили, что Украине не избежать четвертой волны эпидемии коронавируса COVID-19 осенью.