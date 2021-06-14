Когда ожидать четвертую волну коронавируса в Украине: в Минздраве дали ответ

Украине не избежать четвертой волны эпидемии коронавируса COVID-19 осенью.

Такое мнение в эфире "Завтрака с 1+1" высказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

По словам Кузина, на сегодняшний день ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине стабильная, но адаптивный карантин надо продлевать.

В Минздраве надеются, что очередная волна коронавируса будет минимальной, так как часть людей уже переболела, а другая - вакцинирована.

"Мы понимаем, что ОРВИ преимущественно появляются в конце осени и начале зимы. Надеемся, что эта волна будет минимальной - не такой, как осенью прошлого года. Это может быть счет того, что есть часть людей, которые уже переболели, а другая часть – вакцинирована", - отметил Игорь Кузин.

Отметим, в последние недели ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине стабилизировалась. По состоянию, на утро 13 мая в стране выявили 857 новых больных.

Днем ранее, 12 июня, Минздрав сообщал о 1 274 новых случаев заболевания. 11 июня зафиксировали 1 603 новых больных.