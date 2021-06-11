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В Украине впервые почти за год менее 50 тысяч болеющих коронавирусом: сводка на 11 июня

В Украине впервые почти за год менее 50 тысяч болеющих коронавирусом: сводка на 11 июня
Обновлено 08:56 Сегодня Телеграф

В Украине по состоянию на пятницу, 11 июня, зафиксировано 1603 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, в том числе у 75 детей и 72 медработников.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава на странице в соцсети Facebook.

Также за минувшие сутки в Украине:

  • госпитализировано - 762 человека;
  • летальных исходов - 70;
  • выздоровели - 5583 человека;
  • За сутки протестировано: методом ПЦР – 25 837 человек; методом ИФА – 10 741 человек; экспресс-тестами – 18 764 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (217), Днепропетровской (121), Львовской (113), Киевской (105) и Запорожской (97) областях.

Минздрав_11_06

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 2 221 427 человек;
  • выздоровели – 2 120 780 человек;
  • летальных исходов - 51 577;
  • проведения ПЦР-тестов – 10 460 411.

Стоит отметить, что 11 июня впервые почти что за год, когда количество зарегистрированных в Украине зараженных COVID-19 опустилось ниже 50 тысяч:

СНБО_корона_11_06_1

В прошлый раз менее 50 тысяч больных в стране фиксировалось в августе 2020 года:

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Как сообщалось, украинские пограничники предупреждают, что начали заворачивать обратно россиян с прививкой вакциной "Спутник", которая не дает права на въезд в Украину за неимением свежего ПЦР-теста.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 338

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Минздрав, Статистика, Коронавирус, Covid-19.
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