В Украине впервые почти за год менее 50 тысяч болеющих коронавирусом: сводка на 11 июня

В Украине по состоянию на пятницу, 11 июня, зафиксировано 1603 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, в том числе у 75 детей и 72 медработников.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава на странице в соцсети Facebook.
Также за минувшие сутки в Украине:
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (217), Днепропетровской (121), Львовской (113), Киевской (105) и Запорожской (97) областях.
За все время пандемии в Украине:
Стоит отметить, что 11 июня впервые почти что за год, когда количество зарегистрированных в Украине зараженных COVID-19 опустилось ниже 50 тысяч:
В прошлый раз менее 50 тысяч больных в стране фиксировалось в августе 2020 года:
Как сообщалось, украинские пограничники предупреждают, что начали заворачивать обратно россиян с прививкой вакциной "Спутник", которая не дает права на въезд в Украину за неимением свежего ПЦР-теста.