В Украине впервые почти за год менее 50 тысяч болеющих коронавирусом: сводка на 11 июня

В Украине по состоянию на пятницу, 11 июня, зафиксировано 1603 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, в том числе у 75 детей и 72 медработников.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава на странице в соцсети Facebook.

Также за минувшие сутки в Украине:

госпитализировано - 762 человека;

летальных исходов - 70;

выздоровели - 5583 человека;

За сутки протестировано: методом ПЦР – 25 837 человек; методом ИФА – 10 741 человек; экспресс-тестами – 18 764 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (217), Днепропетровской (121), Львовской (113), Киевской (105) и Запорожской (97) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 2 221 427 человек;

выздоровели – 2 120 780 человек;

летальных исходов - 51 577;

проведения ПЦР-тестов – 10 460 411.

Стоит отметить, что 11 июня впервые почти что за год, когда количество зарегистрированных в Украине зараженных COVID-19 опустилось ниже 50 тысяч:

В прошлый раз менее 50 тысяч больных в стране фиксировалось в августе 2020 года:

Как сообщалось, украинские пограничники предупреждают, что начали заворачивать обратно россиян с прививкой вакциной "Спутник", которая не дает права на въезд в Украину за неимением свежего ПЦР-теста.