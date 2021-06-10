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На границе Украины заворачивают обратно жителей РФ: что об этом известно

На границе Украины заворачивают обратно жителей РФ: что об этом известно
12:31 Сегодня Телеграф

Украинские пограничники предупреждают о том, что начали заворачивать обратно россиян с прививкой вакциной "Спутник", которая не дает права на въезд в Украину за неимением свежего ПЦР-теста.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Андрея Демченко.

Чиновник говорит, что за последние два дня в пунктах пропуска через границу Украины наблюдаются случаи, когда из-за рубежа пытаются въехать иностранцы с документами об иммунизации вакциной "Спутник V". На границе с РФ завернули обратно 15 россиян.

Демченко подчеркнул, что документ о прививках "Спутником" не дает права на въезд в Украину, поскольку эта вакцина не включена в перечень ВОЗ.

Чтобы попасть в нашу страну, иностранцы, кроме обязательного полиса страхования от COVID-19, должны иметь или отрицательный результат ПЦР или экспресс-тест, проведенный максимум за 72 часа до пересечения границы.

Безусловно, въехать можно и со справкой о вакцинации на английском языке, но не “Спутником”, а признанными ВОЗ вакцинами, среди которых:

- BNT162b2 / COMIRNATY Tozinameran (INN) производства Pfizer / BioNTech (зарегистрирована в Украине под названием КОМИРНАТИ)

- AZD1222 производства AstraZeneca / Oxford (зарегистрирована в Украине под названием АстраЗенека)

- Covishield (ChAdOx1_nCoV-19) производства Serum Institute of India Oxford (зарегистрирована в Украине под названием КОВИШИЛД)

- Ad26.COV2.S производства Janssen

- mRNA-1273 производства Moderna;

- SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated (lnCoV) производства Sinopharm / BIBP;

- SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated производства Sinovac (зарегистрирована в Украине под названием КОРОНАВАК).

Напомним, медики, которые сейчас спасают пациентов с коронавирусом, выявили новые симптомы, которые, по их мнению, могут быть связаны с местным штаммом ковида "Дельта".

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Все по теме:

Спутник, Россия, Граница, Вакцинация, Коронавирус, Правила пересечения границы.
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