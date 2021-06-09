"Стал еще более непредсказуем": медики рассказали о новых симптомах индийского штамма коронавируса

Медики, которые сейчас спасают пациентов с коронавирусом в Индии, выявили новые симптомы, которые, по их мнению, могут быть связаны с местным штаммом ковида "Дельта".

О совершенно новых проявлениях болезни со ссылкой на врача-инфекциониста из больницы Аполло в Ченнаи Абдула Гафура пишет британское СМИ The Mirror.

Так, по мнению медика, именно с Covid-19 связаны серьезные желудочные расстройства, гангрены и потери слуха, которые все чаще диагностируют у пациентов.

"Ковид стал еще более непредсказуем", - говорит Абдул Гафур.

Вместе с коллегами он выделяет новые проявления индийского штамма коронавируса: боль в животе, тошнота, рвота, потеря аппетита, потеря слуха и боли в суставах.

Увы, именно "Дельта" сейчас является доминирующим типом коронавируса, который распространяется и в Европе.

Напомним, в российской Рязани в ночь на 9 июня, около 3:30, в реанимации для коронавирусных пациентов вспыхнул пожар. В результате, погибло три человека, много пострадавших.