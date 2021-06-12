За сутки коронавирус поразил 40 детей и убил почти 70 украинцев: данные на 12 июня

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 1 274 новых случаев заболевания COVID-19. Среди них - 40 детей и 53 медработника.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава на странице в соцсети Facebook.
Также за 11 июня в Украине:
За сутки протестировано: методом ПЦР – 26 999 человек; методом ИФА – 10 910 человек; экспресс-тестами – 16 912 человека.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Всего за время пандемии коронавирусом заболело 2 222 701 человек, выздоровело 2 125 685 человек, летальных исходов 51 646.
Днем ранее, 11 июня, сообщалось о 1 603 новых случаев заболевания, а 10 июня зарегистрировали 1785 человек с COVID-19
Отметим, что 9 июня все регионы страны были переведены в "зеленую" зону эпидемической опастности.