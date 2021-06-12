За сутки коронавирус поразил 40 детей и убил почти 70 украинцев: данные на 12 июня

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 1 274 новых случаев заболевания COVID-19. Среди них - 40 детей и 53 медработника.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава на странице в соцсети Facebook.

Также за 11 июня в Украине:

госпитализировано - 709 человека;

летальных исходов - 69;

выздоровели - 4 905 человека;

За сутки протестировано: методом ПЦР – 26 999 человек; методом ИФА – 10 910 человек; экспресс-тестами – 16 912 человека.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев - 215

Винницкая область - 20

Волынская область - 39

Днепропетровская область - 52

Донецкая область - 84

Житомирская область - 26

Закарпатская область - 29

Запорожская область - 46

Ивано-Франковская область - 16

Киевская область - 102

Кировоградская область - 14

Луганская область - 7

Львовская область - 84

Николаевская область - 45

Одесская область - 50

Полтавская область - 30

Ровенская область - 41

Сумская область - 36

Тернопольская область - 24

Харьковская область - 104

Херсонская область - 42

Хмельницкая область - 34

Черкасская область - 53

Черновицкая область - 27

Черниговская область - 54

Всего за время пандемии коронавирусом заболело 2 222 701 человек, выздоровело 2 125 685 человек, летальных исходов 51 646.

Днем ранее, 11 июня, сообщалось о 1 603 новых случаев заболевания, а 10 июня зарегистрировали 1785 человек с COVID-19

Отметим, что 9 июня все регионы страны были переведены в "зеленую" зону эпидемической опастности.