Все регионы Украины перешли в "зеленую" зону

Все территории Украины перешли в "зеленую" карантинную зону.
Об этом говорится в отчете Министерства здравоохранения Украины 9 июня.
Сообщается, что в среду все области страны соответствуют "зеленому" уровню эпидопасности.
Уровни эпидопасности по регионам Украины согласно с данными на 9 июня:
Отметим, что люди, привиты 2-мя дозами вакцины от коронавируса, теперь могут получить в Украине Международное свидетельство о вакцинации – документ о сделанных прививках, соответствующий международным медико-санитарным нормам.
Напомним, что в центрах по тестированию в Украине за сутки выявили 1385 человек с COVID-19, 756 из которых находятся в тяжелом состоянии.
Ранее эксперт рассказал "Телеграфу" почему украинцам не стоит рассчитывать на создание отечественной вакцины от коронавируса.