Все регионы Украины перешли в "зеленую" зону

Все территории Украины перешли в "зеленую" карантинную зону.

Об этом говорится в отчете Министерства здравоохранения Украины 9 июня.

Сообщается, что в среду все области страны соответствуют "зеленому" уровню эпидопасности.

Уровни эпидопасности по регионам Украины согласно с данными на 9 июня:

Отметим, что люди, привиты 2-мя дозами вакцины от коронавируса, теперь могут получить в Украине Международное свидетельство о вакцинации – документ о сделанных прививках, соответствующий международным медико-санитарным нормам.

Напомним, что в центрах по тестированию в Украине за сутки выявили 1385 человек с COVID-19, 756 из которых находятся в тяжелом состоянии.

Ранее эксперт рассказал "Телеграфу" почему украинцам не стоит рассчитывать на создание отечественной вакцины от коронавируса.