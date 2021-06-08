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Пандемия быстрее спадет: в Украине оценили перспективу создания собственной вакцины от коронавируса

Пандемия быстрее спадет: в Украине оценили перспективу создания собственной вакцины от коронавируса
06:28 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Украинцам не стоит рассчитывать на создание отечественной вакцины от коронавируса, и дело тут не в их сложности. 

Об этом "Телеграфу" рассказал Александр Феськов, глава и основатель Сети центров репродукции человека "Клиника профессора Феськова".

"Быстрее эпидемия спадет и выработается коллективный иммунитет, чем мы с таким финансированием выведем свою полноценную вакцину", - сказал он.

По его словам, украинские технологии и бюрократия не позволят создать полноценную вакцину в обозримом будущем. 

Феськов убежден, что если разработку этой вакцины наладить в Харькове, то на ее создание может уйти 8-10 лет.  

При этом, он отмечает, что поскольку процесс давно налажен, то в создании препарата нет никакой сложности. 

"Это вопрос финансирования, которое государство не предоставляет", - сказал он. 

Напомним, Феськов также рассказал "Телеграфу" о том, как сегодня выглядит частный рынок медицинских услуг в Украине и чем он привлекает клиентов из ЕС. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Вакцины, Коронавирус, Covid-19, Александр Феськов.
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