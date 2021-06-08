В Украине можно получить Международное свидетельство о вакцинации: чем оно отличается от "ковидного сертификата" (инфографика)

Лица, привитые двумя дозами вакцины от коронавируса COVID-19, уже могут получить в Украине Международное свидетельство о вакцинации – документ о сделанных прививках, который соответствует международным медико-санитарным нормам.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

При этом в Минздраве подчеркнули, что следует отличать такое свидетельство от "ковидного сертификата" (он же "ковидный паспорт", "зеленый сертификат" и т.д.) - документа, который сейчас разрабатывается в Украине с учетом требований Евросоюза и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и планируется к запуску с 1 июля 2021 года.

"Телеграф" составил удобную инфографику, которая поясняет, в чем отличие свидетельства о вакцинации и ковидного сертификата:

Как сообщалось, свои границы для туристов открывают две европейские страны - Испания и Франция, - но есть одно "но".