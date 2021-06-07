Для украинских туристов открыли две европейские страны: что необходимо для путешествия

На этой неделе свои границы для туристов открывают две европейские страны - Испания и Франция. Но есть одно "но": путешествовать по данным государствам смогут только те, у кого есть прививки от коронавируса.

О новых правилах для туристов сообщает ТСН.

Испания открыта уже с понедельника, 7 июня. Однако желающим попасть в страну нужно завершить вакцинацию не позднее, чем за две недели до путешествия. Речь идет исключительно о препаратах, одобренных ВОЗ или Европейским регулятором, из которых в Украине имеются Pfizer, AstraZeneca и CoronaVac. Напомним, что вакцинация проходит в два этапа и считается завершенной лишь после второй прививки.

Тем временем Франция распахнет свои "двери" в среду, 9 июня. В эту страну украинцы могут попасть либо с прививками, либо с отрицательным свежим ПЦР-тестом. Кроме того, нужно учесть и тот факт, что во Франции для жителей Украины предусмотрен 7-дневный режим изоляции.

Напомним, сейчас Украина относится к "оранжевой" зоне Европы, где ситуация с ковидом остается неопределенной. Однако эксперт прогнозирует, что нашу страну накроет новая волна коронавируса.