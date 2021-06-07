Скачать
Понедельник, 07.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Байден отказался от идеи встречаться с Зеленским: известна конкретная причина - СМИ
Байден отказался от идеи встречаться с Зеленским: известна конкретная причина - СМИ
Профессор Александр Феськов: "Европейцы едут лечиться в Украину, ведь качество в наших частных клиниках не хуже, чем в Европе, но цены – в разы ниже"
Профессор Александр Феськов: "Европейцы едут лечиться в Украину, ведь качество в наших частных клиниках не хуже, чем в Европе, но цены – в разы ниже"
"Идея формы сборной Украины с Крымом попала в цель": Муждабаев ответил на истерику россиян
"Идея формы сборной Украины с Крымом попала в цель": Муждабаев ответил на истерику россиян
Почему Притула ушел из "Голоса"? Ответ аналитика
Почему Притула ушел из "Голоса"? Ответ аналитика

Для украинских туристов открыли две европейские страны: что необходимо для путешествия

Для украинских туристов открыли две европейские страны: что необходимо для путешествия
Обновлено 12:10 Сегодня Телеграф

На этой неделе свои границы для туристов открывают две европейские страны - Испания и Франция. Но есть одно "но": путешествовать по данным государствам смогут только те, у кого есть прививки от коронавируса.

О новых правилах для туристов сообщает ТСН.

Испания открыта уже с понедельника, 7 июня. Однако желающим попасть в страну нужно завершить вакцинацию не позднее, чем за две недели до путешествия. Речь идет исключительно о препаратах, одобренных ВОЗ или Европейским регулятором, из которых в Украине имеются Pfizer, AstraZeneca и CoronaVac. Напомним, что вакцинация проходит в два этапа и считается завершенной лишь после второй прививки.

Тем временем Франция распахнет свои "двери" в среду, 9 июня. В эту страну украинцы могут попасть либо с прививками, либо с отрицательным свежим  ПЦР-тестом. Кроме того, нужно учесть и тот факт, что во Франции для жителей Украины предусмотрен 7-дневный режим изоляции.

Напомним, сейчас Украина относится к "оранжевой" зоне Европы, где ситуация с ковидом остается неопределенной. Однако эксперт прогнозирует, что нашу страну накроет новая волна коронавируса. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 367

Все по теме:

Испания, Франция, Вакцинация, Коронавирус, Лето 2021.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Свой день рождения встречаю с маленьким чудом": нардеп Светличная родила первенца (фото)
02 Хамят и призывают к запрету: форма сборной Украины к Евро-2020 взбесила россиян
03 "Мы все немного помолились": вице-президент США рассказала о ЧП со своим самолетом и экстренной посадке
04 В Горловке женщина лишилась ступни из-за взрыва неизвестного взрывного устройства (фото)
05 Байден отказался от идеи встречаться с Зеленским: известна конкретная причина - СМИ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Аварийные пристани &quot;родной гавани&quot;: туристов шокировало увиденное на побережье Крыма (фото, видео)
Аварийные пристани "родной гавани": туристов шокировало увиденное на побережье Крыма (фото, видео)
&quot;Доктор популизма&quot;: в сети обсуждают лишение Лукашенко научного звания
"Доктор популизма": в сети обсуждают лишение Лукашенко научного звания
В Украине дети начнут получать проценты от добычи недр
В Украине дети начнут получать проценты от добычи недр
Кравчук признался, кто на самом деле распоряжался ядерным арсеналом Украины в начале 90-х
Кравчук признался, кто на самом деле распоряжался ядерным арсеналом Украины в начале 90-х
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь