Уже более 2 миллионов украинцев вакцинировались от коронавируса: как можно пополнить их ряды

Более 2 миллионов украинцев начали вакцинацию от коронавируса. За сутки 1 июля первую дозу получили почти 35, 5 тысяч человек. В общем, за вакцинационную кампанию, сделали 2 767 613 уколов. Две прививки получили более 766 тысяч украинцев.
Такие данные называет МОЗ.
Стоит отметить, чтобы полностью иммунизироваться от коронавируса нужно получить 2 дозы прививки. Между двумя вакцинациями проходит около 20 дней.
1 июля работали 572 мобильные бригады, 1546 пунктов прививки и 22 центра вакцинации. Список мест, где можно привиться постоянно обновляется. С 30.06 по 5.07 запустили:
График работы уточняйте на официальном сайте вакцинации. Своей очереди на вакцинацию в листе ожидания ждут более 765 тысяч человек. Также, "Телеграф" сообщал, что в июле Украина получит 2 миллиона доз COVID-вакцины Moderna.
В то же время смертность от коронавируса по состоянию на 2 июля снизилась.