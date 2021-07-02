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Уже более 2 миллионов украинцев вакцинировались от коронавируса: как можно пополнить их ряды

Уже более 2 миллионов украинцев вакцинировались от коронавируса: как можно пополнить их ряды
09:04 Сегодня Телеграф Данные вакцинации

Более 2 миллионов украинцев начали вакцинацию от коронавируса. За сутки 1 июля первую дозу получили почти 35, 5 тысяч человек. В общем, за вакцинационную кампанию, сделали 2 767 613 уколов. Две прививки получили более 766 тысяч украинцев. 

Такие данные называет МОЗ.

Стоит отметить, чтобы полностью иммунизироваться от коронавируса нужно получить 2 дозы прививки. Между двумя вакцинациями проходит около 20 дней.

1 июля работали 572 мобильные бригады, 1546 пунктов прививки и 22 центра вакцинации. Список мест, где можно привиться постоянно обновляется. С 30.06 по 5.07 запустили:

  • Винницкая область - 12 центров, 
  • Волынская область - 4,
  • Днепропетровская область - 18,
  • Донецкая область -  4,
  • Житомирская область - 2,
  • Закарпатская область - 5,
  • Запорожская область - 6, 
  • Ивано-Франковская область - 1,
  • Киевская область - 4,
  • Кировоградская область - 4, 
  • Луганская область - 2,
  • Львовская область - 14, 
  • г. Киев - 1,
  • Николаевская область - 1,
  • Одесская область - 7, 
  • Полтавская область - 5, 
  • Ровенская область  - 5, 
  • Тернопольская область - 1,
  • Харьковская область - 3,
  • Херсонская область - 8, 
  • Хмельницкая область - 2,
  • Черкасская область - 7,
  • Черниговская область - 2,
  • Черновицкая область - 3,
  • Сумская область - 2.

График работы уточняйте на официальном сайте вакцинации. Своей очереди на вакцинацию в листе ожидания ждут более 765 тысяч человек. Также, "Телеграф" сообщал, что в июле Украина получит 2 миллиона доз COVID-вакцины Moderna.

 В то же время смертность от коронавируса по состоянию на 2 июля снизилась

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по теме:

МОЗ, Вакцинация, Коронавирус, Министерство охраны здоровья Украины, Covid-19.
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