Уже более 2 миллионов украинцев вакцинировались от коронавируса: как можно пополнить их ряды

Более 2 миллионов украинцев начали вакцинацию от коронавируса. За сутки 1 июля первую дозу получили почти 35, 5 тысяч человек. В общем, за вакцинационную кампанию, сделали 2 767 613 уколов. Две прививки получили более 766 тысяч украинцев.

Такие данные называет МОЗ.

Стоит отметить, чтобы полностью иммунизироваться от коронавируса нужно получить 2 дозы прививки. Между двумя вакцинациями проходит около 20 дней.

1 июля работали 572 мобильные бригады, 1546 пунктов прививки и 22 центра вакцинации. Список мест, где можно привиться постоянно обновляется. С 30.06 по 5.07 запустили:

Винницкая область - 12 центров,

Волынская область - 4,

Днепропетровская область - 18,

Донецкая область - 4,

Житомирская область - 2,

Закарпатская область - 5,

Запорожская область - 6,

Ивано-Франковская область - 1,

Киевская область - 4,

Кировоградская область - 4,

Луганская область - 2,

Львовская область - 14,

г. Киев - 1,

Николаевская область - 1,

Одесская область - 7,

Полтавская область - 5,

Ровенская область - 5,

Тернопольская область - 1,

Харьковская область - 3,

Херсонская область - 8,

Хмельницкая область - 2,

Черкасская область - 7,

Черниговская область - 2,

Черновицкая область - 3,

Сумская область - 2.

График работы уточняйте на официальном сайте вакцинации. Своей очереди на вакцинацию в листе ожидания ждут более 765 тысяч человек. Также, "Телеграф" сообщал, что в июле Украина получит 2 миллиона доз COVID-вакцины Moderna.

В то же время смертность от коронавируса по состоянию на 2 июля снизилась.