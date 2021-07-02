В полтора раза меньше смертей: статистика по коронавирусу в Украине 2 июля

На утро пятницы, 2 июля в Украине зафиксировано 696 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, что на 9 случаев меньше, чем сутки раньше. Причем заболели 36 детей и 33 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (194), Одесской (53), Киевской (50), Львовской (49) и Донецкой (39) областях.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано - 439 человек;

летальных исходов - 33;

выздоровели - 1197 человек;

За сутки протестировано:

методом ПЦР - 19756 человек,

методом ИФА - 8924 лица,

экспресс-тестами - 15408 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2236497 человек;

выздоровели - 2169584 лица;

летальных исходов - 52 391;

проведения ПЦР-тестов - 10881002.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что в Украину направляется большая партия еще одной одобренной ЕС вакцины от COVID-19.