Яблоку негде упасть: одесский пляж переполнен отдыхающими (видео)

Одесские пляжи переполнены отдыхающими. Людей настолько много, что тяжело пройти к морю или шезлонгу.

Об этом в воскресенье, 11 июля, сообщил местный Telegram-канал "Новости Одесса".

Одна из отдыхающих засняла на видео то, что происходит на побережье Черного моря в Одессе и поделился им с пабликом.

На видео можно увидеть огромное количество загорающих, а также купающихся в море людей.

"Аншлаг на курорте Одессы. "Пляж Ланжерон", - комментирует женщина, которая сделала видеофрагмент.

Только в субботу, 10 июля, этот канал сообщал о том, что Одесса стала самым дорогим и популярным курортом. На втором месте - курорты в Западной Украине, а на третьем - курорты Херсонской области.

Так, номер на двоих в Одессе обойдется в 2-3 тыс. грн, но есть и варианты от 5 до 7 тыс. грн.

В общем, на видео видно, что место действительно очень популярное.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что две недели назад на украинских курортах было много морских блох и опасных водорослей.

Хоть морские блохи и водоросли отступили через некоторое время, но людей на пляжах все-таки на какое-то время стало меньше.