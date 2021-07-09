Водоросли и морские блохи отступили, но на пляжах украинских курортов людей стало заметно меньше (фото, видео)

Полупустые пляжи и заведения - в средине лета известные украинские курорты стали менее привлекательными для отдыха. На видео и фото, которыми пользователи делятся в Сети видно, что на пляжах Мариуполя, Кирилловки и Одессы людей стало значительно меньше.
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В курортном Бердянске тоже стало посвободнее, в местном парке аттракционов на части каруселей появились свободные места.
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Пустое море в Генгорке или на Черном море часто выбирают как фон для фото.
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Отток туристов связывают с морскими блохами наводнившими Азовское побережье несколькими неделями ранее. На украинских курортах было настоящее нашествие медуз, водорослей и блох, которые портили качество отдыха на Азовском и Черном морях.