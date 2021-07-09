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Водоросли и морские блохи отступили, но на пляжах украинских курортов людей стало заметно меньше (фото, видео)

Водоросли и морские блохи отступили, но на пляжах украинских курортов людей стало заметно меньше (фото, видео)
11:02 Сегодня Телеграф Instagram

Полупустые пляжи и заведения - в средине лета известные украинские курорты стали менее привлекательными для отдыха. На видео и фото, которыми пользователи делятся в Сети видно, что на пляжах Мариуполя, Кирилловки и Одессы людей стало значительно меньше. 

 
 
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Публикация от Надя Харченко (@nadiakharchano2)

 

 
 
 
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Публикация от Андрей Трощук (@troshchukandrey)

 

 
 
 
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Публикация от Donbas Frontliner (@donbas.frontliner)

 

В курортном Бердянске тоже стало посвободнее, в местном парке аттракционов на части каруселей появились свободные места.

 

 
 
 
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Пустое море в Генгорке или на Черном море часто выбирают как фон для фото.

 

 
 
 
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Публикация от privat black_girl_daria_09 (@dashka24753)

 
 
 
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Публикация от Creative Designer Cook Natali (@sweetnatali24)

Отток туристов связывают с морскими блохами наводнившими Азовское побережье несколькими неделями ранее. На украинских курортах было настоящее нашествие медуз, водорослей и блох, которые портили качество отдыха на Азовском и Черном морях.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
Просмотры: 197

Все по теме:

Азовское море, Одесса, Туризм, Черное море, Отдых, Бердянск, Кирилловка.
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