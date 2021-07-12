В Украине начался сезон торговли арбузами: цены неприятно удивляют

Из-за неблагоприятных погодных условий, сезон арбузов в Украине начался на две недели позже обычного. Однако первые партии ранних сортов уже начали поступать в продажу. Также украинцев не порадуют и цены.

Об этом сообщает EastFruit.

Мороки фермерам доставили и дожди с градом, прошедшие весной. Местами урожай был полностью уничтожен, из-за чего некоторым довелось заново пересаживать бахчевые.

В настоящее время реализацию продукции ведут несколько производителей из Херсонской области. Они установили цены на арбузы на уровне 9-12 гривен за килограмм, что в среднем в 2,7 раза выше чем в это же время в прошлом году.

Для сравнения, в 10 числах июля 2020 года арбузы продавали по цене 3-5 грн/кг.

Ожидается, что большинство производителей арбузов выйдут на рынки в 20 числах июля, так что есть вероятность, что цены на них пойдут вниз.

Впрочем, из-за непогоды и надобности пересеивать площади, можно готовиться к тому, что цены на арбузы в этом году будут выше, чем в прошлом.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно выбирать малину и как ее хранить.