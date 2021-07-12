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В Украине начался сезон торговли арбузами: цены неприятно удивляют

В Украине начался сезон торговли арбузами: цены неприятно удивляют
Обновлено 19:08 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Из-за неблагоприятных погодных условий, сезон арбузов в Украине начался на две недели позже обычного. Однако первые партии ранних сортов уже начали поступать в продажу. Также украинцев не порадуют и цены. 

Об этом сообщает EastFruit

Мороки фермерам доставили и дожди с градом, прошедшие весной. Местами урожай был полностью уничтожен, из-за чего некоторым довелось заново пересаживать бахчевые. 

В настоящее время реализацию продукции ведут несколько производителей из Херсонской области. Они установили цены на арбузы на уровне 9-12 гривен за килограмм, что в среднем в 2,7 раза выше чем в это же время в прошлом году. 

Для сравнения, в 10 числах июля 2020 года арбузы продавали по цене 3-5 грн/кг. 

Ожидается, что большинство производителей арбузов выйдут на рынки в 20 числах июля, так что есть вероятность, что цены на них пойдут вниз. 

Впрочем, из-за непогоды и надобности пересеивать площади, можно готовиться к тому, что цены на арбузы в этом году будут выше, чем в прошлом. 

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно выбирать малину и как ее хранить.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 406

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Украина, Арбуз.
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