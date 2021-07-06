Сезон малины грянул: что надо знать при покупке этой ягоды (инфографика)

На улице самый разгар лета, а это значит, что в Украину приходит сезон малины.

"Телеграф" решил напомнить читателям о пользе этой ягоды, а также поделиться советами о том, как ее хранить.

Как известно малина издавна известна, как помощник при воспалениях. Кто же во время болезни не пил "чудодейственный" чай с малиновым вареньем?

В целом ее используют для укрепления нервной системы и для улучшения пищеварения.

Стоит помнить, что она противопоказана к употреблению при астме, диабете, язве, аллергии и некоторых других болезнях.

Отправляясь на рынок обращайте внимание на то, чтобы ягоды были сухими и не мятыми. Также стоит избегать малину с черными и зелеными вкраплениями.

Хранить малину можно несколько дней, но мыть ее надо непосредственно перед употреблением. При этом ее можно сушить и замораживать.

Напомним, ранее "Телеграф" давал советы о том, как правильно выбирать черешню.