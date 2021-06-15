Черв'яки - знак якості: що потрібно знати при виборі черешні (інфографіка)

На прилавках магазинів і ринків вже починає з'являтися ще одна з найулюбленіших літніх ягід - черешня.

"Телеграф" вирішив наочно розповісти, як вибирати цю ягоду, як визначити її червивість і як правильно її зберігати.

Тож, при виборі хорошої ягоди варто в першу чергу звернути увагу на її зовнішній вигляд - черешня повинна бути сухою і без ознак гниття, а ягідні чашолистки - зеленими. Якщо у ягоди відсутній аромат або, наприклад ягоди м'які, то краще у цього продавця черешню не купувати.

Не переживайте, якщо ви купили червиву черешню. В цьому випадку черви - це якийсь знак якості, і ознака того, що черешня була вирощена без хімії.

Також, нагадаємо, що у жовтої та рожевої черешні смак не такий яскраво виражений, як у темних сортів. Плюс до всього вони кислі.

Раніше, "Телеграф" писав, як правильно вибирати, мити і зберігати полуницю.