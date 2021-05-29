Сезон полуниці в самому розпалі: як вибирати, мити і зберігати весняну ягоду (інфографіка)

Полиці супермаркетів і прилавки ринків ломляться від полуниці, і саме час її їсти, насичуватися вітамінами.

"Телеграф" вирішив наочно розповісти, як вибирати цю ягоду, навіть глянувши лише одним оком.

Отже, приходячи на ринок, виявляється, навіть за зовнішнім виглядом можна визначити солодку полуницю. У неї хвостик буде відділятися від самої ягоди. Допомогти у виборі може і колір - ягода повинна бути яскраво-червоною без гнильних вкраплень і без увядаючих листочків.

Головне правило - не набирати ягоду про запас. Її варто брати стільки, скільки готові з'їсти в найближчі день-два. Якщо ж ви хочете зберегти полуницю надовго, то краще за все її заморозити. У джемі або варенні вітаміни в полуниці випаровуються і залишається лише цукор.

Як повідомляв "Телеграф", полуниця може врятувати від онкології.