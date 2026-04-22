Майбутню королеву Кейт Міддлтон "помацав" дідусь (відео)

Кадри з Букінгемського палацу спровокували обговорення у соцмережах: принцесу Уельську, яка наступає на п’яти королеві Каміллі, звинуватили в необережності, а літнього гостя — у непристойній поведінці. Що ж сталося насправді?

У вівторок Кейт Міддлтон разом із членами королівської сім’ї взяла участь у заході, присвяченому 100-річчю від дня народження покійної королеви Єлизавети II. Однак замість обговорення урочистостей інтернет-користувачі зосередилися на короткому відеоролику, який миттєво став вірусним, пише thenews.

Приводом для обговорення став пост у соціальній мережі X (колишній Twitter), який набрав понад два мільйони переглядів. Автор публікації супроводжував відео неоднозначним підписом: "Кейт Міддлтон зробила необдуманий вчинок, обійнявши цього дідуся, а він поклав руки їй на стегна, щоб доторкнутися. Вона дуже швидко прибрала його руки, вся сцена виглядала вкрай незручно".

Ким виявився "зухвалий" старик?

На кадрах знято зустріч принцеси з Тоні Глендхіллом — героїчним поліцейським і кавалером Хреста Георга. Тоні був запрошений до Букінгемського палацу серед сотень інших почесних гостей.

Насправді відео демонструє не "брудний" інцидент, а глибоко емоційний момент. Кейт, відома своєю теплотою, підійшла втішити ветерана і щиро обійняла його. Літній чоловік, зворушений увагою майбутньої королеви, обійняв її у відповідь.

Фото: Kensington Palace

