Будущую королеву Кейт Миддлтон "помацал" дедушка (видео)

Ролик набрал более 2 млн просмотров

Кадры из Букингемского дворца спровоцировали обсуждение в соцсетях: принцессу Уэльскую, которая наступает на пятки королеве Камилле, обвинили в неосторожности, а пожилого гостя — в непристойном поведении. Что же произошло на самом деле?

Во вторник Кейт Миддлтон вместе с членами королевской семьи приняла участие в приеме, посвященном 100-летию со дня рождения покойной королевы Елизаветы II. Однако вместо обсуждения торжества, интернет-пользователи сосредоточились на коротком видеоролике, который мгновенно стал вирусным, пишет thenews.

Поводом для обсуждения стал пост в социальной сети X (бывший Twitter), который набрал более двух миллионов просмотров. Автор публикации сопроводил видео неоднозначной подписью: "Кейт Миддлтон совершила необдуманный поступок, обняв этого дедушку, а он положил руки ей на бедра, чтобы потрогать. Она очень быстро убрала его руки, вся сцена выглядела крайне неловко".

Кем оказался "дерзкий" старик?

На кадрах запечатлена встреча принцессы с Тони Глендхиллом — героическим полицейским и кавалером Креста Георга. Тони был приглашен в Букингемский дворец в числе сотен других почетных гостей.

В реальности видео демонстрирует не "грязный" инцидент, а глубоко эмоциональный момент. Кейт, известная своей теплотой, подошла утешить ветерана и искренне обняла его. Пожилой мужчина, растроганный вниманием будущей королевы, приобнял ее в ответ.

Ранее принцесса Уэльская поразила модных критиков маленьким аксессуаром.