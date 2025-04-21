Сегодня могло исполниться 99 лет: от чего умерла королева Британии Елизавета II и как выглядит ее могила

21 апреля 2025 года монарх праздновала бы свой день рождения

В этот понедельник могла бы отметить свой 99-й день рождения королева Елизавета II — самый долгоправящий монарх в истории Великобритании, которая провела на троне рекордные 70 лет. Несмотря на почтенный возраст, ее смерть глубоко поразила не только британцев, но и людей по всему миру. Сейчас трон занимает ее больной раком старший сын Чарльз.

Елизаветы II не стало 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет. В свои последние минуты она была окружена родными — почти вся королевская семья собралась рядом, за исключением принца Гарри, который не успел прилететь из США, чтобы проститься с бабушкой.

От чего умерла Елизавета II

На протяжении всего правления королева сохраняла высокую работоспособность и ясность ума. Ее уход из жизни стал значимой утратой. Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года в шотландском замке Балморал.

Фото: Getty Images

Позднее Национальный архив опубликовал официальное свидетельство о смерти, в котором в качестве причины была указана "старость". Согласно документу, 96-летняя королева умерла в 15:10, а информацию о ее смерти предоставила ее дочь — принцесса Анна.

Свидетельство о смерти Елизаветы II

Как проходили похороны Елизаветы II

13 сентября гроб с телом Ее Величества был доставлен в Букингемский дворец. Согласно одному из последних желаний королевы, на первом этапе траурного маршрута в Лондон ее сопровождала принцесса Анна. 19 сентября в Вестминстерском зале прошло публичное прощание с королевой Елизаветой II.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Церемония прощания также проходила онлайн. Вы можете посмотреть видео с похорон Ее Величества прямо на сайте "Телеграф".

Где похоронена Елизавета II и как выглядит могила

После церемонии прощания гроб был опущен в Королевский склеп, а затем перезахоронен в семейной часовне короля Георга VI, где уже покоятся ее отец — король Георг VI, королева-мать Елизавета и муж Елизаветы II — Филипп, герцог Эдинбургский. Он умер годом ранее в возрасте 99 лет.

Напомним, что самыми дорогими друзьями королевы Британии были ее четырехлапые любимцы. "Телеграф" писал, за сколько гривен продают в Украине щенков корги.