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Пятница, 09.04.2021
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Умер муж Елизаветы II

Умер муж Елизаветы II
14:18 Сегодня Телеграф Фото: instagram theroyalfamily

В пятницу утром, 9 апреля, в возрасте 99 лет скончался супруг королевы Великобритании Елизаветы II - принц Филипп.

Об этом Букингемский дворец сообщил на официальной странице в соцсети Инстаграм.

"С глубокой скорбью Ее Величество Королева объявила о смерти своего любимого мужа, Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского.

Его Королевское Высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке.

Королевская семья присоединяется к людям со всего мира, оплакивая его утрату."

 
 
 
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"Это должно быть так сложно": общественность обеспокоена терзаниями Елизаветы II из-за мужа

 
 
 
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Напомним, что принц Филипп в марте перенес операцию на сердце. Позже 99-летний герцог Эдинбургский вернулся домой после самой длительной госпитализации, которая была у принца при жизни.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Королевская семья, Елизавета II, Принц Филипп.
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