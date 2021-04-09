Умер муж Елизаветы II

В пятницу утром, 9 апреля, в возрасте 99 лет скончался супруг королевы Великобритании Елизаветы II - принц Филипп.
Об этом Букингемский дворец сообщил на официальной странице в соцсети Инстаграм.
"С глубокой скорбью Ее Величество Королева объявила о смерти своего любимого мужа, Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского.
Его Королевское Высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке.
Королевская семья присоединяется к людям со всего мира, оплакивая его утрату."
View this post on Instagram
View this post on Instagram
Напомним, что принц Филипп в марте перенес операцию на сердце. Позже 99-летний герцог Эдинбургский вернулся домой после самой длительной госпитализации, которая была у принца при жизни.