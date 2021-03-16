99-летний муж Елизаветы II вернулся домой после длительного лечения

16 марта 99-летний герцог Эдинбургский покинул больницу короля Эдуарда VII. Спустя целый месяц и перенесенную операцию на сердце супруг Елизаветы II вернулся домой.

Об этом сообщает BBC Украина.

В сети появились снимки, на которых видно, как принц Филипп покидает больницу. Стоит отметить, что эта госпитализация самая длительная из всех, которые были у герцога.

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Напомним, что после недомогания в Виндзоре 16 февраля принц Филипп был госпитализирован. Две недели спустя 99-летний герцога перевели в больницу Святого Варфоломея, где ему сделали операцию на сердце.

Королевский источник подчеркнул, что госпитализация не была экстренной, и сообщил, что 94-летняя Елизавета II осталась в Виндзоре. Отметим, что супруги вакцинировались от COVID-19 еще в январе.

Добавим, что 10 июня принцу Филиппу исполнится 100 лет.

Ранее сообщалось, что в 2020 году Елизавета II и принц Филипп отпраздновали 73-ю годовщину брака.