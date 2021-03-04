99-летний муж Елизаветы II перенес операцию: что известно о его самочувствии

99-летний герцог Эдинбургский, который был госпитализирован в середине февраля по совету врачей, перенес успешную операцию на сердце в кардиологической больнице Святого Варфоломея в Лондоне после того, как в понедельник был переведен туда из частной клиники короля Эдуарда VII в Мэрилебоне, где его лечили от инфекции.

Об этом пишет британская газета Daily Mail.

В ближайшие дни супруг королевы Великобритании Елизаветы II будет проходить процедуру восстановления, оставаясь при этом в больнице.

Между тем в Букингемском дворце очень обеспокоены откровенным интервью внука герцога - принца Гарри и Меган Маркл, которое они дали американской телеведущей Опре Уинфри, выпуск которого должен состоятся перед Международным женским днем - 7 марта на канале CBS. Раскрытия личной жизни Сассекских на весь мир может сильно ударить по репутации всей британской королевской семьи.

Добавим, что 10 июня принцу Филиппу исполнится 100 лет.

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Ранее сообщалось, что принц Уильям рассказал самочувствии герцога Эдинбургского.

Напомним, принц Гарри недавно дал интервью телеведущему Джеймсу Кордену, где рассказал: