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99-летний муж Елизаветы II перенес операцию: что известно о его самочувствии

99-летний муж Елизаветы II перенес операцию: что известно о его самочувствии
Обновлено 17:59 Сегодня Телеграф Фото: instagram The Royal Family

99-летний герцог Эдинбургский, который был госпитализирован в середине февраля по совету врачей, перенес успешную операцию на сердце в кардиологической больнице Святого Варфоломея в Лондоне после того, как в понедельник был переведен туда из частной клиники короля Эдуарда VII в Мэрилебоне, где его лечили от инфекции.

Об этом пишет британская газета Daily Mail.

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В ближайшие дни супруг королевы Великобритании Елизаветы II будет проходить процедуру восстановления, оставаясь при этом в больнице.

Между тем в Букингемском дворце очень обеспокоены откровенным интервью внука герцога - принца Гарри и Меган Маркл, которое они дали американской телеведущей Опре Уинфри, выпуск которого должен состоятся перед Международным женским днем - 7 марта на канале CBS. Раскрытия личной жизни Сассекских на весь мир может сильно ударить по репутации всей британской королевской семьи.

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Добавим, что 10 июня принцу Филиппу исполнится 100 лет.

 
 
 
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Ранее сообщалось, что принц Уильям рассказал самочувствии герцога Эдинбургского.

Напомним, принц Гарри недавно дал интервью телеведущему Джеймсу Кордену, где рассказал:

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 365

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Здоровье, Королевская семья, Принц Филипп.
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