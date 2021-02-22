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Понедельник, 22.02.2021
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Принц Уильям рассказал последние новости о состоянии здоровья мужа Елизаветы II

Принц Уильям рассказал последние новости о состоянии здоровья мужа Елизаветы II
Обновлено 19:30 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Принц Уильям рассказал о самочувствии его деда, 99-летнего мужа Елизаветы II принца Филиппа. 

Как пишет DailyMail, об этом Уильям рассказал во время посещения центра вакцинации от коронавируса в восточной Англии. 

"Да, он в порядке, за ним следят", - сказал Уильям и подмигнул.

99-летний принц Филипп был госпитализирован в частную больницу короля Эдуарда VII в Лондоне во вторник, 16 февраля. 

В Букингемском дворце сообщили, что муж королевы Елизаветы II должен оставаться в больнице и на этой неделе ради "наблюдения и отдыха".

В издании отмечают, что болезнь Филиппа не связана с коронавирусом, поскольку и он и его супруга получили первую дозу вакцины еще в начале января. 

Филипп женился на Елизавете в 1947 году, за пять лет до того, как она стала королевой. Сейчас он, безусловно, самый долгоживущий супруг самого долгоправящего монарха не только в Соединенном Королевстве, но и во всем мире

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Королевская семья, Елизавета II, Принц Филипп.
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