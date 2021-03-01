"Арчи много болтает и поет песни”: принц Гарри рассказал о своем сыне и его увлечениях

Меган Маркл и принц Гарри дали большое интервью Опре Уинфри, которое уже вызвало неоднозначную реакцию у британцев, а оно еще даже не вышло. Королева Елизавета II была против того, чтобы Меган и Гарри рассказывали все о королевской семье Виндзоров.

Помимо этого, принц Гарри дал еще одно мини-интервью своему близкому другу и телеведущему Джеймсу Кордену в эфире передачи The Late Late Show.

Гарри и Джеймс проехались на двухэтажном автобусе по улицам Лос-Анджелеса и разговаривали. Принц много рассказывал об отцовстве и своей семье, в частности поделился многими интересными историями о полуторагодовалом сыне Арчи.

"Он настоящий живчик! Арчи много болтает и поет песни, а его первым словом было "крокодил" — целых три слога!" — рассказал счастливый отец.

Также Гарри признался, что мальчик очень любит получать подарки от своей прабабушки, а его любимым презентом от королевы Елизаветы является вафельница.

Ранее, "Телеграф" писал, что принц Гарри также рассказал Джеймсу Кордену почему решился на переезд из Великобритании.