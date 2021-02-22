"Громкий способ вернуть себе голос": стало известно, почему Меган Маркл и принц Гарри дали интервью Опре Уинфри

Супруги Меган Маркл и принц Гарри 19 февраля официально сложили с себя все королевские полномочия и не собираются возвращаться в Великобританию. Такое решение очень огорчило королевскую семью герцога, особенно Елизавету II и брата принца - Уильяма. В сети также опубликовали полное письмо-заявление Букингемского дворца о герцогах Сассекских.

Как оказалось, Меган и Гарри подтвердили эту новость именно тогда, когда в их доме в Калифорнии гостевала американская телеведущая Опра Уинфри. Целью ее пребывания в доме Сассекских было получение откровенного интервью пары, которое они записывали на протяжении двух дней. Об этом сообщает британское издание Daily Mail. Супруги договорились с Уинфри о том, что можно задавать любые вопросы, поэтому оно может вызвать неоднозначную реакцию у британского общества.

Интервью должно транслироваться в воскресенье, 7 марта, и человек, близкий к паре, рассказал, что трансляция в прайм-тайм будет для Меган "самым громким способом вернуть себе голос", ведь после того, как она вышла замуж за члена королевской семьи, Меган не смогла больше общаться со своими фанатами и СМИ без позволения Букингемского дворца.

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"Когда они впервые начали встречаться, Меган почувствовала, что потеряла голос. Она была успешной актрисой, и когда ей сказали прекратить пользоваться социальными сетями и быть осторожнее с тем, что она говорит, я могу сказать, что потеря своего голоса и независимости причиняла ей боль", - поделился источник.

Отмечается, что Опра прибыла в Калифорнию на частном самолете. Пара явно очень близка со звездой американского телевидения, и тот факт, что она была с ними в такое напряженное время, дало ей уникальное представление о разладе с королевской семьей.

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Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри ошарашили своим заявлением о скором пополнении в семье. У пары уже есть сын Арчи, который появился на свет 6 мая 2019 года.

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Ранее телеведущая похвасталась в сети рождественским подарком от Меган Маркл. Почему это разозлило королеву Великобритании Елизавету II - узнайте здесь.