"Нужно было вывезти семью": принц Гарри раскрыл причину переезда из Англии

Наконец-то герцоги Сассекские стали открытыми для СМИ, и теперь раздают интервью направо и налево. Сначала Меган Маркл и принц Гарри разоткровенничались с американской телеведущей Опрой Уинфри, а сейчас внук королевы Великобритании Елизаветы II решил обсудить свою личную жизнь с еще одним американский телеведущим и актером Джеймсом Корденом.

В шоу Гарри рассказал, почему решился на переезд из Великобритании на родину его супруги, бывшей актрисы Меган Маркл.

"Это не был уход в отставку, скорее это было отступление. Окружающая обстановка была действительно сложной, как многие заметили. Мы все знаем, какой может быть британская пресса, и она разрушала мое психическое здоровье. Я подумал: "Это токсично". Итак, я сделал то, что сделал бы любой муж и любой отец, - мне нужно было вывезти оттуда свою семью", - сказал 36-летний принц Гарри.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal)

Когда герцог и герцогиня обосновались в Лос-Анджелесе, телеведущий подумал, что пришло время показать его другу принцу Гарри местные достопримечательности. От чая в автобусе с открытым верхом до посещения особняка из сериала "Принц из Беверли-Хиллз" с Уиллом Смитом, принц Гарри получил тур, о котором он никогда не мечтал.

Все самое интересное смотрите в интервью принца Гарри в шоу Джеймса Кордена - видео:

Напомним, что брат и невестка принца Гарри - Уильям и Кейт Миддлтон - потрясены тем, что их родственник начал раскрывать СМИ такие деликатные темы, которые всегда оставались за закрытыми дверями Букингемского дворца.