"Это должно быть так сложно": общественность обеспокоена терзаниями Елизаветы II из-за мужа

Королева Елизавета II переживает непростые времена за время своего многолетнего правления. Только в феврале стало известно, что ее внук принц Гарри и его жена Меган Маркл не вернутся в качестве рабочих членов британской королевской семьи. Также было объявлено, что герцоги Сассекские дали откровенное интервью американской телеведущей Опре Уинфри, которое выйдет в эфир в воскресенье, 7 марта. Вдобавок ее муж, 99-летний принц Филипп, был госпитализирован в лондонскую больницу короля Эдуарда VII неделю назад после того, как почувствовал себя плохо.

"99 - довольно хороший возраст, мы все должны надеяться прожить такую долгую и полную жизнь. И все же вы думаете о людях, которые все еще любят его. Итак, прямо сейчас, что же делает королева? Ее муж уже несколько дней находится в больнице. Трудно, когда ваш спутник жизни не чувствует себя хорошо. Я даже не могу представить, это должно быть так сложно", - высказался ведущий подкаста The HeirPod Омид Скоби, передает Geo TV.

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Даже королевский источник рассказал изданию US Weekly, что это точно были тяжелые несколько недель для королевы: "Ситуация с Гарри и Меган была сложной, и вдобавок она обезумела из-за ухудшения здоровья своего любимого мужа".

По словам внука принца Филиппа, Уильяма, его дедушка чувствует себя хорошо.