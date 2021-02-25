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"Это должно быть так сложно": общественность обеспокоена терзаниями Елизаветы II из-за мужа

"Это должно быть так сложно": общественность обеспокоена терзаниями Елизаветы II из-за мужа
Обновлено 19:26 Сегодня Телеграф Фото: instagram The Royal Family

Королева Елизавета II переживает непростые времена за время своего многолетнего правления. Только в феврале стало известно, что ее внук принц Гарри и его жена Меган Маркл не вернутся в качестве рабочих членов британской королевской семьи. Также было объявлено, что герцоги Сассекские дали откровенное интервью американской телеведущей Опре Уинфри, которое выйдет в эфир в воскресенье, 7 марта. Вдобавок ее муж, 99-летний принц Филипп, был госпитализирован в лондонскую больницу короля Эдуарда VII неделю назад после того, как почувствовал себя плохо.

"99 - довольно хороший возраст, мы все должны надеяться прожить такую долгую и полную жизнь. И все же вы думаете о людях, которые все еще любят его. Итак, прямо сейчас, что же делает королева? Ее муж уже несколько дней находится в больнице. Трудно, когда ваш спутник жизни не чувствует себя хорошо. Я даже не могу представить, это должно быть так сложно", - высказался ведущий подкаста The HeirPod Омид Скоби, передает Geo TV.

 
 
 
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"Это выходит за рамки": Кейт Миддлтон и принц Уильям отреагировали на интервью Меган и Гарри

Даже королевский источник рассказал изданию US Weekly, что это точно были тяжелые несколько недель для королевы: "Ситуация с Гарри и Меган была сложной, и вдобавок она обезумела из-за ухудшения здоровья своего любимого мужа".

По словам внука принца Филиппа, Уильяма, его дедушка чувствует себя хорошо.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Королевская семья, Елизавета II, Принц Филипп.
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