"Это выходит за рамки": Кейт Миддлтон и принц Уильям отреагировали на интервью Меган и Гарри

Меган Маркл и принц Гарри дали новое откровенное интервью Опре Уинфри, в котором пара рассказала о своей жизни и королевской семье. В СМИ уже поговаривают, что это интервью может сыграть "не на руку" монаршей семье.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон, как и остальная королевская семья, просто "потрясены", что принца Гарри и Меган Маркл решили выразить свое недовольство в телеинтервью.

Об этом сообщает издание Us Weekly.

"Это выходит за рамки, особенно в свете ужасного момента, когда принц Филип оказался в больнице. Они в ужасе" - сообщает инсайдер.

Однако, приближенный к семье источник добавил, что Меган Маркл и принц Гарри не будут затрагивать темы отношений между ними и герцогами Кембриджскими: "Они не хотят больше подливать масла в огонь".

Отметим, что интервью должно выйти на канале CBS в США 7 марта.

Ранее, "Телеграф" писал, что Меган Маркл и принц Гарри официально покинули королевскую семью.