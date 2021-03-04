82-летний Энтони Хопкинс удивил зажигательным танцем (видео)

82-летняя звезда фильма ужасов "Молчание ягнят" Энтони Хопкинс, который вакцинировался от коронавируса в собственном автомобиле, снова стал звездой интернета.

На своем аккаунте в популярном приложении TikTok голливудский актер выложил ролик, в котором он танцует в гавайской рубашке и красных шортах под зажигательную латиноамериканскую песню Tu Sonrisa исполнителя Элвиса Креспо.

На страницу Хопкинса подписано более 137 тысяч пользователей.

Стоить добавить, что такое же видео актер опубликовал на официальной странице в Инстаграме. Там ролик собрал более миллиона просмотров и около 500 тысяч лайков.

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Ранее британский актер Энтони Хопкинс так же отличился танцами, но только под трек американского рэпера Дрейка.