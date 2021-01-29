Свет в конце тоннеля: звезда фильма "Молчание ягнят" вакцинировался от коронавируса (видео)

28 января звезда фильма "Молчание ягнят", 83-летний британский актер Энтони Хопкинс сделал прививку от коронавируса. Он вакцинировался в собственном автомобиле.

Об этом артист сообщил на своей странице в Фейсбуке, опубликовав видео, как ему делают прививку.

"Свет в конце тоннеля (после года добровольного карантина)", – написал Хопкинс в своем посте и поблагодарил врачей.

Вакцину мужчине укололи в пресвитерианском медицинском центре Лос-Анджелеса.

Отметим, что ранее прививку от коронавируса получили композитор Эндрю Ллойд Уэббер, основатель Microsoft Билл Гейтс, президент США Джо Байден и актер Арнольд Шварценеггер.