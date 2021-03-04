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"Мне уже легче!" Появилось видео с Грачевским за несколько часов до смерти

"Мне уже легче!" Появилось видео с Грачевским за несколько часов до смерти
Обновлено 12:07 Сегодня Телеграф Фото: instagram

14 января этого года не стало российского режиссера Бориса Грачевского, известного как художественного руководителя киножурнала "Ералаш". 71-летний мужчина скончался от осложнений, вызванных коронавирусом. Грачевского похоронили в Москве на Троекуровском кладбище 17 января.

Несмотря на тяжелое состояние, еще в реанимации Борис Юрьевич общался с родственниками и журналистами, а всего за пару часов до смерти записал видео для своей 8-летней дочери Василисы, которая появилась в браке со второй супругой режиссера, актрисой и телеведущей Анной Грачевской. Кадры изможденного Грачевского обнародовали в в программе "Пусть говорят".

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"Поговори с папой! Мне уже легче, уже я могу с тобой бодро и весело говорить. Видочек только вот такой, а так все остальное… Я жду от тебя звоночка, моя любовь, моя звездочка, моя лапочка", - обратился тогда режиссер к маленькой дочке.

Во время показа видео бывшая жена Грачевского находилась в студии и плакала.

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Напомним, что что у Бориса Юрьевича осталось четверо детей, младший из которых - Филипп - родился в браке с третьей женой Екатериной Белоцерковской 8 апреля 2020 года.

Ближе к смерти режиссер отправил последнее СМС своему близкому другу Владимиру Долинскому, в котором было написано: "Вова, мне хреново".

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 104

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Дети, Борис Грачевский.
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