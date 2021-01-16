Скачать
Суббота, 16.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Итоги дня 16 января: перевод обслуживания на украинский язык и новое исследование о вакцине Sinovac
Итоги дня 16 января: перевод обслуживания на украинский язык и новое исследование о вакцине Sinovac
Военные маневры Путина на границах Евросоюза обеспокоили НАТО: в 2021 году может быть обострение
Военные маневры Путина на границах Евросоюза обеспокоили НАТО: в 2021 году может быть обострение
Для людей в отчаянии и без другого выбора: ученые сделали выводы о вакцине, закупаемой Украиной
Для людей в отчаянии и без другого выбора: ученые сделали выводы о вакцине, закупаемой Украиной
Вест Хэм c Ярмоленко одолел аутсайдера АПЛ (видео)
Вест Хэм c Ярмоленко одолел аутсайдера АПЛ (видео)

Стало известно время и место прощания с Грачевским

Стало известно время и место прощания с Грачевским
Обновлено 21:22 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Супруга скончавшегося от коронавируса создателя "Ералаша" Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская назвала дату и место прощания с мужем. 

Об этом она сообщила в сториз в Инстаграм. 

Церемония прощания состоится 17 января. Начнется она в 11:00 (10:00 по Киеву) в Большом зале Дома кино (Москва, Васильевская, 13). 

Похоронят худрука "Ералаша" на Троекуровском кладбище в 15:00 (14:00 по Киеву). 

Дата и время прощания с Грачевским

Как известно, Борис Грачевский скончался от осложнений коронавирусной болезни 14 января. На момент смерти ему был 71 год. 

О его болезни стало известно 21 декабря 2020 года. Перед Новым Годом его состояние сильно ухудшилось, после чего режиссера госпитализировали с пневмонией. 

"Ты жив во мне и своих детях!" Молодая жена показала последние фото Грачевского перед смертью

Там его сначала подключили к аппарату ИВЛ, а затем ввели в состояние искусственной комы. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Просмотры: 115

Все по теме:

Смерть, Борис Грачевский, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пробиты легкие и перерезано горло: в Одессе ночью убили мужчину (фото)
02 Украинцев теперь обязаны обслуживать на государственном языке: как люди встретили нововведение
03 В Бельгии футболист забил феноменальный по красоте соло гол (видео)
04 Дубинский удивил "патриотизмом" после неудачи в борьбе с санкциями США
05 "КАМАЗ" столкнулся с вертолетом на ралли "Дакар" (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Степанов озадачил сокрытием важных аспектов закупки вакцин против COVID-19 в Украине
Степанов озадачил сокрытием важных аспектов закупки вакцин против COVID-19 в Украине
В Минобразования ответили, когда дети смогут вернуться в школы
В Минобразования ответили, когда дети смогут вернуться в школы
В Харькове на &quot;островке безопасности&quot; сбили женщину: момент ДТП попал на видео
В Харькове на "островке безопасности" сбили женщину: момент ДТП попал на видео
На Одесчине загадочно умерла девочка-подросток: полиция скрыла обстоятельства дела
На Одесчине загадочно умерла девочка-подросток: полиция скрыла обстоятельства дела
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь