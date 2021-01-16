Стало известно время и место прощания с Грачевским

Супруга скончавшегося от коронавируса создателя "Ералаша" Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская назвала дату и место прощания с мужем.

Об этом она сообщила в сториз в Инстаграм.

Церемония прощания состоится 17 января. Начнется она в 11:00 (10:00 по Киеву) в Большом зале Дома кино (Москва, Васильевская, 13).

Похоронят худрука "Ералаша" на Троекуровском кладбище в 15:00 (14:00 по Киеву).

Как известно, Борис Грачевский скончался от осложнений коронавирусной болезни 14 января. На момент смерти ему был 71 год.

О его болезни стало известно 21 декабря 2020 года. Перед Новым Годом его состояние сильно ухудшилось, после чего режиссера госпитализировали с пневмонией.

Там его сначала подключили к аппарату ИВЛ, а затем ввели в состояние искусственной комы.