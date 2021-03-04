В прединсультном состоянии: рок-музыкант Александр Маршал попал в больницу

Российский рок-музыкант Александр Маршал был госпитализирован в Подмосковье в прединсультном состоянии.

Об этом говорится в Telegram-канале Звездач.

Отмечается, что бывший участник группы "Парк Горького" почувствовал себя плохо в своем доме в Барвихе.

Александр Маршал (наст. имя Александр Миньков - ред.) родился 7 июня 1957 года в станице Кореновская в Краснодарском крае, на юге России. Известен как участник музыкальных групп "Пилигрим", "Цветы", "Парк Горького", а также как сольный исполнитель.

Занесен в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины. Запрещен въезд в Украину. Отстаивает оккупацию Крыма Россией. Фигурант базы "Миротворец".

Ранее сообщалось, что украинский шоумен Никита Добрынин стал ведущим российского проекта "Холостяк". Телеведущий раскритикован поклонниками, а также продюсером Игорем Кондратюком.