Скачать
Четверг, 04.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Ипотека 7%: как получить, кто может взять и чем рискуют простые украинцы (инфографика)
Ипотека 7%: как получить, кто может взять и чем рискуют простые украинцы (инфографика)
В обстрелах боевиков на Донбассе ранен украинский военный: ВСУ решили стрелять в ответ
В обстрелах боевиков на Донбассе ранен украинский военный: ВСУ решили стрелять в ответ
В Швеции произошла загадочная серия жестоких нападений: мотивы не ясны, подозревают теракт
В Швеции произошла загадочная серия жестоких нападений: мотивы не ясны, подозревают теракт
Жеребьевка полуфинала Кубка Украины: видео онлайн-трансляция
Жеребьевка полуфинала Кубка Украины: видео онлайн-трансляция

В прединсультном состоянии: рок-музыкант Александр Маршал попал в больницу

В прединсультном состоянии: рок-музыкант Александр Маршал попал в больницу
Обновлено 09:29 Сегодня Телеграф Фото: instagram Александра Маршала

Российский рок-музыкант Александр Маршал был госпитализирован в Подмосковье в прединсультном состоянии.

Об этом говорится в Telegram-канале Звездач.

Отмечается, что бывший участник группы "Парк Горького" почувствовал себя плохо в своем доме в Барвихе.

Стендап-комик Илья Соболев собрался с концертами по Украине: к его позиции по Крыму есть вопросы

Александр Маршал (наст. имя Александр Миньков - ред.) родился 7 июня 1957 года в станице Кореновская в Краснодарском крае, на юге России. Известен как участник музыкальных групп "Пилигрим", "Цветы", "Парк Горького", а также как сольный исполнитель.

Занесен в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины. Запрещен въезд в Украину. Отстаивает оккупацию Крыма Россией. Фигурант базы "Миротворец".

Ранее сообщалось, что украинский шоумен Никита Добрынин стал ведущим российского проекта "Холостяк". Телеведущий раскритикован поклонниками, а также продюсером Игорем Кондратюком.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 463

Все по теме:

Здоровье, Госпитализация, Александр Маршал.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Курс на войну": в России агрессивно ответили на слова Кравчука о срыве перемирия на Донбассе
02 "Шахтер" с позором вылетел из Кубка Украины, проиграв команде из Первой лиги (видео)
03 Увеличившая грудь украинская модель показала фото без бюстгальтера
04 "Обидно": в Словакии отличились неудачной шуткой про путинскую вакцину и Украину (видео)
05 Тренер "Вереса" заявил о конфликте интересов после скандального матча с "Зарей"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Морально неприемлемо&quot;. Церковники выступили против новой вакцины против COVID от Johnson &amp; Johnson
"Морально неприемлемо". Церковники выступили против новой вакцины против COVID от Johnson & Johnson
Корабль SpaceX взорвался после посадки в Техасе, но у Илона Маска &quot;воодушевлены&quot; (видео)
Корабль SpaceX взорвался после посадки в Техасе, но у Илона Маска "воодушевлены" (видео)
Вода еще есть, но ее мало: в сети показали, как сейчас выглядит Инкерманское водохранилище
Вода еще есть, но ее мало: в сети показали, как сейчас выглядит Инкерманское водохранилище
В прединсультном состоянии: рок-музыкант Александр Маршал попал в больницу
В прединсультном состоянии: рок-музыкант Александр Маршал попал в больницу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь