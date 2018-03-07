Еще семь российских знаменитостей попали в украинский "черный список"

Об этом говорится в приказе Минкультуры №184 от 6 марта, обнародованном на сайте ведомства в среду.

Так, в список включили российских актеров Алису Фрейндлих и Александра Баширова, а также музыкантов Александра Буйнова, Ларису Долину, Викторию Цыганову, Александра Минькова (Александр Маршал), Алексея Долматова (Guf).

Сейчас в перечне лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, 131 фамилия. Данный список составляет Министерство культуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, СБУ, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.