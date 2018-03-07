Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В ЕС заявили о необходимости снизить зависимость от газа из России В ЕС заявили о необходимости снизить зависимость от газа из России
Новости: Транзит газа в ЕС увеличился на треть Транзит газа в ЕС увеличился на треть
Новости: Лига чемпионов. Где и когда смотреть матчи 7 марта Лига чемпионов. Где и когда смотреть матчи 7 марта
Новости: Афиша интересных событий в Украине на 10-11 марта Афиша интересных событий в Украине на 10-11 марта
X

Еще семь российских знаменитостей попали в украинский "черный список"

Знаменитость, которые попали в украинский "черный список"
17:37 Сегодня Телеграф
ukrinform.ru
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Министерство культуры Украины по обращению СБУ дополнило перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности, еще двумя актерами и пятью певцами из России.

Об этом говорится в приказе Минкультуры №184 от 6 марта, обнародованном на сайте ведомства в среду.

Так, в список включили российских актеров Алису Фрейндлих и Александра Баширова, а также музыкантов Александра Буйнова, Ларису Долину, Викторию Цыганову, Александра Минькова (Александр Маршал), Алексея Долматова (Guf).

Сейчас в перечне лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, 131 фамилия. Данный список составляет Министерство культуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, СБУ, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Актеры, Александр Баширов, Александр Буйнов, Александр Маршал, Александр Миньков, Алексей Долматов, Алиса Фрейндлих, Альманах 2018, Виктория Цыганова, Гуф, Лариса Долина, Музыканты, Черный список.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Как выглядела жизнь малолетних учениц гейш (Фото) Брэд Питт, Морган Фримен и другие звездные актеры, которые не верят в Бога Ольга Куриленко продемонстрировала шикарный строгий образ

Последние новости

МИД призвал Польшу к примирению "Тоттенхэм" - "Ювентус": букмекеры оценили шансы команд В Украине за измену разыскивают более 4000 военных
Сегодня читают
01 В Сети набирает популярность видео битвы девушки за дверь автомобиля (Видео)
02 Ухудшение погоды в среду: ледяной дождь и гололед
03 Зоологи объяснили одну из самых загадочных особенностей поведения кошек
04 Физикам удалось получить новое состояние материи
05 Вскрытие показало точную причину смерти футболиста "Фиорентины" Астори
Новости сегодня
19:27 "Ангел" Victoria's Secret вышла замуж за известного футболиста
19:23 Полиция просит не приносить оружие на митинг 9 марта
19:16 Букмекеры назвали фаворита на пост главного тренера "Динамо"
19:15 Нереально богатые дети, которым позавидует любой взрослый (Фото)
19:06 Слава Каминская рассказала о своих пластических операциях
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: У начальника Генштаба Украины новый зам У начальника Генштаба Украины новый зам
Новости: В Украине начались опись и арест активов Газпрома В Украине начались опись и арест активов Газпрома
Новости: В Украине опять выросли цены В Украине опять выросли цены
Новости: Красивые поздравления с 8 марта на украинском языке в стихах и открытках Красивые поздравления с 8 марта на украинском языке в стихах и открытках
Добавить комментарий
0