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"Зрадонька": сеть негодует из-за участия Добрынина в российском "Холостяке"

"Зрадонька": сеть негодует из-за участия Добрынина в российском "Холостяке"
15:51 Сегодня Телеграф Фото: instagram Даши Квитковой

3 марта Никита Добрынин стал номером один в списке самых обсуждаемых украинских звезд на просторах сети. После того, как стало известно об участии ведущего в российском реалити-шоу "Холостяк", на Добрынина посыпалась масса негатива.

После недолгого молчания Никита, который готовится стать отцом, на своей странице в Инстаграм решил объяснить свое решение, которое, по его словам, совсем не касается политики.

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"Меня пригласили поучаствовать в шоу "Холостяк", которое снимается по франшизе Warner Brothers по всему миру. Сообщение от команды развлекательного ТНТ было для меня неожиданностью, и я долго думал соглашаться ли. Согласился. Я понимал, сколько артистов и ведущих в подобной ситуации получили негативную реакцию. А еще я понимал, что хочу, чтобы в мире было больше любви и веры в то, что все возможно", - написал ведущий в соцсети.

Кроме этого Добрынин дополнил, что его история с Дашей Квитковой - это история которой важно делиться: "И здесь нет политики, даже если ее хочется найти и использовать против нашей семьи. Это история не о политике, это история о любви. Мне важно, чтобы вы это услышали от меня".

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Подписчики Никиты, которые особо тщательно следят и восхищаются его отношениями с победительницей украинского "Холостяка", разделились на два противоположных лагеря, но телеведущий под постом начал удалять плохие комментарии своих подписчиков.

А вот певица Светлана Тарабарова лайкнула "объяснительную" Никиты Добрынина.

Напомним, что главным героем на российском телепроекте "Холостяк" канала ТНТ стал скандальный рэпер Тимати, который известен своей любовью к действующему президенту РФ Путину.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Холостяк, Никита Добрынин.
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