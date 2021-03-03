"Зрадонька": сеть негодует из-за участия Добрынина в российском "Холостяке"

3 марта Никита Добрынин стал номером один в списке самых обсуждаемых украинских звезд на просторах сети. После того, как стало известно об участии ведущего в российском реалити-шоу "Холостяк", на Добрынина посыпалась масса негатива.

После недолгого молчания Никита, который готовится стать отцом, на своей странице в Инстаграм решил объяснить свое решение, которое, по его словам, совсем не касается политики.

"Меня пригласили поучаствовать в шоу "Холостяк", которое снимается по франшизе Warner Brothers по всему миру. Сообщение от команды развлекательного ТНТ было для меня неожиданностью, и я долго думал соглашаться ли. Согласился. Я понимал, сколько артистов и ведущих в подобной ситуации получили негативную реакцию. А еще я понимал, что хочу, чтобы в мире было больше любви и веры в то, что все возможно", - написал ведущий в соцсети.

View this post on Instagram A post shared by НИКИТА ДОБРЫНИН (@nikitadobrynin)

Кроме этого Добрынин дополнил, что его история с Дашей Квитковой - это история которой важно делиться: "И здесь нет политики, даже если ее хочется найти и использовать против нашей семьи. Это история не о политике, это история о любви. Мне важно, чтобы вы это услышали от меня".

Подписчики Никиты, которые особо тщательно следят и восхищаются его отношениями с победительницей украинского "Холостяка", разделились на два противоположных лагеря, но телеведущий под постом начал удалять плохие комментарии своих подписчиков.

А вот певица Светлана Тарабарова лайкнула "объяснительную" Никиты Добрынина.

Напомним, что главным героем на российском телепроекте "Холостяк" канала ТНТ стал скандальный рэпер Тимати, который известен своей любовью к действующему президенту РФ Путину.