Беременная Даша Квиткова умилила поклонников новым снимком со своим супругом

Телеведущий Никита Добрынин и его супруга Даша Квиткова ожидают появление первенца. Даша наслаждается беременностью, и активно делится деталями своей беременности на своей странице в Инстаграме.

28 февраля пара вернулась с отдыха в Египте, о чем сообщила Даша в Инстаграм-сторис.

Также, Квиткова поделилась милым черно-белым снимком со своим супругом. Пара позирует на кровати. Даша разместилась на руках у своего мужа, а Никита нежно обнимает животик Квитковой. Супруги искренне улыбаются.

"family" - коротко подписала снимок Даша. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Daria Kvitkova (@kvittkova)