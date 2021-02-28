Беременная Даша Квиткова умилила поклонников новым снимком со своим супругом

Телеведущий Никита Добрынин и его супруга Даша Квиткова ожидают появление первенца. Даша наслаждается беременностью, и активно делится деталями своей беременности на своей странице в Инстаграме.
28 февраля пара вернулась с отдыха в Египте, о чем сообщила Даша в Инстаграм-сторис.
Также, Квиткова поделилась милым черно-белым снимком со своим супругом. Пара позирует на кровати. Даша разместилась на руках у своего мужа, а Никита нежно обнимает животик Квитковой. Супруги искренне улыбаются.
"family" - коротко подписала снимок Даша.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Напомним, что не так давно супруги вернулись с Мальдив.
Ранее, “Телеграф” писал, что телеведущий Никита Добрынин признался, что почувствовал, когда узнал о беременности своей любимой.