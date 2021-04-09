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Служил в ВМС и женился на кузине: что известно о главном мужчине Елизаветы II

Служил в ВМС и женился на кузине: что известно о главном мужчине Елизаветы II
Обновлено 15:27 Сегодня Телеграф Фото: instagram theroyalfamily

В пятницу, 9 апреля, стало известно о смерти мужа королевы Великобритании Елизаветы II - 99-летнего принца Филиппа, герцога Эдинбургского. До своего 100-го юбилея мужчина не дожил два месяца.

Филипп родился на греческом острове Корфу 10 июня 1921 года. Пятый ребенок и единственный сын принца Греции и Дании Эндрю, который был братом короля Греции Константина I. Его матерью была бывшая принцесса Алиса, старшая дочь бывшего принца Луи Баттенбергского, первого маркиза Милфорд-Хейвена, изменившего фамилию на Маунтбеттен во время Первой мировой войны.

Греческий король, дядя Филиппа, был вынужден отречься от престола, когда Филипп был младенцем, и семья бежала в Париж. В 7 лет он переехал в Англию, где жил в Кенсингтонском дворце, где сейчас проживает принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми. Филип жил там со своей бабушкой по отцовской линии Викторией Маунтбеттен, а затем посещал Гордонстоун, школу-интернат в Шотландии.

 
 
 
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В школе Филип полюбил море, изучая морское дело и судостроение в качестве волонтера береговой охраны. В 18 лет он поступил в Королевский флот и окончил Королевский военно-морской колледж Британии, получив звание лучшего кадета.

 
 
 
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Впервые встретил свою кузину Елизавету в 1934 году на семейной свадьбе. Оба являются праправнуками королевы Виктории.

Пара поженилась в Вестминстерском аббатстве 20 ноября 1947 года, на церемонии присутствовало около 2000 гостей, а еще 200 миллионов слушали церемонию по радио.

Источник фото: Marie Claire

Филипп отказался от своего греческого королевского титула и стал гражданином Великобритании. Отец Елизаветы, король Георг VI, также дал ему новый титул: герцог Эдинбургский.

Год спустя, 14 ноября 1948 года, Елизавета родила в Букингемском дворце первого ребенка, Чарльза Филиппа Артура Джорджа. В 1950 году за Чарльзом последовала принцесса Анна; принц Эндрю родился в 1960 году, после того, как Елизавета стала королевой; а принц Эдвард в 1964 году. Помимо королевы и его четырех детей, у Филиппа остались восемь внуков и восемь правнуков.

 
 
 
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В интервью 2011 года британской телекомпании ITV Филипп объяснил, почему он отказался от активной военно-морской карьеры: "Мне казалось, что, будучи женатым на королеве, моей первой обязанностью было служить ей как можно лучше". Даже после того, как дети пары взяли на себя официальные обязанности в поддержку королевы, Филипп оставался одним из самых активных членов королевской семьи до своего выхода на "пенсию" в 2017 году.

 
 
 
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Филип был госпитализирован несколько раз за последние годы из-за различных заболеваний, последний раз в феврале. Королева с мужем получили первые дозы вакцины от коронавируса в январе.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Биография, Королевская семья, Елизавета II, Принц Филипп.
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