Сьогодні могло виповнитись 99 років: від чого померла королева Британії Єлизавета II і як виглядає її могила

21 квітня 2025 року монарх святкувала б свій день народження

Цього понеділка могла б відзначити свій 99-й день народження королева Єлизавета II — монарх, що правив найдовше в історії Великої Британії, і яка провела на троні рекордні 70 років. Попри поважний вік, її смерть глибоко вразила не лише британців, а й людей у всьому світі. Зараз трон займає її хворий на рак старший син Чарльз.

Єлизавети II не стало 8 вересня 2022 року у віці 96 років. У свої останні хвилини вона була оточена рідними — майже вся королівська родина зібралася поруч, за винятком принца Гаррі, який не встиг прилетіти зі США, щоб попрощатися з бабусею.

Від чого померла Єлизавета II

Протягом усього правління королева зберігала високу працездатність та ясність розуму. Її відхід із життя став значною втратою. Єлизавета II померла 8 вересня 2022 року у шотландському замку Балморал.

Фото: Getty Images

Пізніше Національний архів опублікував офіційне свідоцтво про смерть, в якому як причину було вказано "старість". Згідно з документом, 96-річна королева померла о 15:10, а інформацію про її смерть надала її дочка — принцеса Анна.

Свідоцтво про смерть Єлизавети II

Як проходили похорони Єлизавети II

13 вересня труну з тілом Її Величності було доставлено до Букінгемського палацу. Згідно з одним з останніх бажань королеви, на першому етапі траурного маршруту до Лондона її супроводжувала принцеса Анна. 19 вересня у Вестмінстерській залі пройшло публічне прощання з королевою Єлизаветою II.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Церемонія прощання проходила також онлайн. Ви можете переглянути відео з похорону Її Величності прямо на сайті "Телеграф".

Де похована Єлизавета II і як виглядає могила

Після церемонії прощання труна була опущена в Королівський склеп, а потім перепохована в сімейній каплиці короля Георга VI, де вже є її батько — король Георг VI, королева-мати Єлизавета і чоловік Єлизавети II — Філіп, герцог Единбурзький. Він помер на рік раніше у віці 99 років.

Нагадаємо, що найдорожчими друзями королеви Британії були її чотирилапі улюбленці. "Телеграф" писав, за скільки гривень продають в Україні цуценят коргі.