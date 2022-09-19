Прощання з королевою Єлизаветою II у Лондоні: онлайн-трансляція похорону

У Лондоні готуються до церемонії прощання з королевою Великобританії Єлизаветою II.

Найвпливовіший і найстаріший монарх Європи, королева Великобританії Єлизавета II відійшла в інший світ у віці 96 років після 70 років правління 8 вересня 2022 року. Десять днів по країні було оголошено жалобу та приспущено державні прапори, а всі охочі могли попрощатися з монархом у Вестмінстер-холі, де до речі побувала і перша леді України Олена Зеленська.

Сьогодні, 19 вересня, з 6:30 ранку за місцевим часом (8:30 за Києвом) відбуватимуться церемонія похорону королеви Єлизавети II у Вестмінстерському абатстві та урочиста служба у каплиці Святого Георгія у Віндзорі, онлайн-трансляцію яких ви зможете переглянути на "Телеграфі" ".

Офіційний державний похорон розпочнеться о 13:00 за Києвом у Вестмінстерському абатстві, куди тіло королеви перенесуть з Вестмінстер-холу у супроводі нового короля Карла III, а також принців Вільяма та Гаррі. Наприкінці відспівування о 13:55 в абатстві та по всій Британії відбудеться хвилина мовчання.

Потім труну буде доставлено до Віндзора. Піша процесія пройде до Арки Веллінгтон в Гайд-парку. Король і члени королівської родини також йтимуть за труною. У Арки Веллінгтона труну з тілом Єлизавети II перенесуть у катафалк, який потім вирушить до Віндзорського замку, де пройде похоронна церемонія в присутності лише найближчих родичів королеви.

Королева буде похована в Меморіальній каплиці короля Георга VI разом зі своїм чоловіком принцом Філіпом, який помер 9 квітня 2021 року.

Онлайн-трансляція похорону Її Величності королеви Єлизавети II

Нагадаємо, що королеви Єлизавети ІІ не стало 8 вересня. Після неї на трон Великобританії зійшов її старший син Чарльз, який відразу змінив офіційне ім’я на Карл (Чарльз) III. Які проблеми є з транскрипцією імені нового монарха іншими мовами, уважно досліджував "Телеграф".

Також варто відзначити, що через похорон Єлизавети II спалахує скандал, в якому замішані лідери багатьох країн.