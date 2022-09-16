Прощання з Єлизаветою II: люди стоять у кілометровій черзі, до Лондона їде Зеленська

Багато британців та іноземців чекають годинами в багатокілометровій черзі, щоб висловити свою повагу монарху, що почив.

У Лондоні триває прощання із померлою королевою Єлизаветою II. Крім багатьох іноземних політиків, для яких офіційні меморіальні заходи розпочнуться 18 вересня, вклонитися пам’яті відомої правительки зібралися тисячі звичайних людей. Вони вистоюють величезну чергу в кілька кілометрів по кілька годин, а дехто й взагалі проводить ніч в очікуванні. Не обійдеться на прощанні з Її Величністю і без України — нашу країну представить перша леді Олена Зеленська.

Більше деталей повідомляє "Телеграф", посилаючись на інформацію BBC та The Sun. Наразі у столиці Великої Британії навіть створили спеціальний трекер, за допомогою якого можна відстежити довжину черги з бажаючих попрощатися.

Одне з останніх повідомлень Міністерства діджиталізації, культури, медіа та спорту свідчить, що якщо кінець черги вийде за межі Саусворк Парку, то тимчасово можливість приєднатися до тих, хто очікує вклонитися королеві, буде обмежена. Людей закликають не створювати додаткових незручностей, щоб усі встигли прощатися з Єлизаветою II.

Найближчими вихідними британська столиця також стане зосередженням присутності світових лідерів. На офіційну частину похорону королеви планують прибути імператор Японії Нарухіто, король Іспанії Філіп IV, король Бельгії Філіп — усі разом зі своїми другими половинками. Також очікується присутність президента США Джо Байдена, французького лідера Еммануеля Макрона, віцепрезидента Китаю Ван Цішаня, прем’єра Канади Джастіна Трюдо та багатьох інших.

Серед 2000 тисяч офіційних представників країн світу не обійдеться без України. Її на найвищому рівні представить перша леді Олена Зеленська. Президент Володимир Зеленський залишиться на території країни, поки тут триває війна.

До речі, анонімне джерело, наближене до уряду Великої Британії, заявило журналістам, що присутність Зеленської на похороні королеви Єлизавети II — це ще одна ознака глобальної підтримки України під час ізоляції росії. І так — представників рф, Білорусі та ще кількох країн не запрошували на офіційне прощання з Її Величністю.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, якими "епітетами" нагородили монарха російські пропагандисти. Спойлер — нічого хорошого від них чекати і не доводиться.

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