Прощание с Елизаветой II: люди стоят в километровой очереди, в Лондон едет Зеленская

Многие британцы и иностранцы ждут часами в многокилометровой очереди, чтобы выразить свое почтение почившему монарху

В Лондоне продолжается прощание с умершей королевой Елизаветой II. Помимо множества иностранных политиков, для которых официальные мемориальные мероприятия начнутся 18 сентября, поклониться памяти известной правительницы собрались тысячи обычных людей. Они выстаивают огромную очередь в несколько километров по несколько часов, а некоторые и вовсе проводят ночь в ожидании. Не обойдется на прощании с Ее Величеством и без Украины — нашу страну представит первая леди Елена Зеленская.

Больше деталей сообщает "Телеграф", ссылаясь на информацию BBC и The Sun. Сейчас в столице Великобритании даже создали специальный трекер, с помощью которого можно отследить длину очереди из желающих попрощаться.

Одно из последних сообщений Министерства диджитализации, культуры, медиа и спорта гласит, что если конец очереди выйдет за пределы Саусворк Парка, то временно возможность присоединиться к ожидающим поклониться королеве будет ограничена. Людей призывают не создавать дополнительных неудобств, чтобы все успели на прощание с Елизаветой II.

В ближайшие выходные британская столица также станет сосредоточием присутствия мировых лидеров. На официальную часть похорон королевы планируют прибыть император Японии Нарухито, король Испании Филипп IV, король Бельгии Филипп — все вместе со своими вторыми половинками. Также ожидается присутствие президента США Джо Байдена, французского лидера Эммануэля Макрона, вице-президента Китая Ван Цишаня, премьера Канады Джастина Трюдо и многих других.

Среди 2000 тысяч официальных представителей стран мира не обойдется и без Украины. Ее на наивысшем уровне представит первая леди Елена Зеленская. Президент Владимир Зеленский по-прежнему останется на территории страны, пока здесь идет война.

К слову, анонимный источник, приближенный к правительству Великобритании, заявил журналистам, что присутствие Зеленской на похоронах королевы Елизаветы II — это еще один признак глобальной поддержки Украины во время изоляции россии. И да — представителей рф, Беларуси и еще нескольких государств не приглашали на официальное прощание с Ее Величеством.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какими "эпитетами" наградили почившего монарха российские пропагандисты. Спойлер — ничего хорошего от них ожидать и не приходится.

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