70 лет на троне Британии: как менялась Елизавета II за время правления (фото)

За свою долгую жизнь Елизавета II увидела немало исторических событий и пережила многих именитых политиков

Британская королева Елизавета II, так долго хранившая титул наиболее влиятельного и старейшего монарха на планете, отошла в мир иной 8 сентября на 97-м году жизни. Потеряв мужа, принца Филиппа, в прошлом году, Ее Величество значительно "сдала" в плане здоровья, о чем не единожды судачили мировые таблоиды. Ее уход, несомненно, стал ударом для большинства подданных и ее почитателей в других странах.

"Телеграф" же, отдавая дань памяти Елизаветы II, решил пройтись по основным вехам жизни королевской особы. В этом материале мы подробно вспомним, как выглядела "Лилибет" (прозвище королевы в семье) в детстве, а также то, как изменилась за время нахождения на троне.

Как известно, родилась Елизавета 21 апреля 1926 года. Местом ее появления на свет стал Лондон. Она была первенцем герцога Йорского Альберта и его жены, также Елизаветы.

Новорожденная Елизавета II вместе со своими родителями

Большинство родственников обожали маленькую принцессу. Ей даже дали прозвище "Лилибет", которое так и осталось за ней даже во взрослом возрасте. Известно, что такое обращение к супруге даже использовал в последствие ее муж, покойный принц Филипп.

Маленькая Лилибет

Будущая монарх пережила Вторую мировую войну. В 1940 году, будучи 14-летним подростком, она даже посетила радио BBC, где стала участницей программы "Детский час". В своей речи она обратилась к детям, которым пришлось эвакуироваться из Великобритании в Канаду, Америку и другие страны, с наилучшими пожеланиями в "эти темные времена".

14-летняя Елизавета во время записи на радио

Вот так Елизавета II выглядела в 1945 году — она даже стала одной из членов Женского вспомогательного территориального корпуса Британии. Вместе с другими новобранцами она на протяжении трех недель обучалась основам автомеханики. Здесь же будущая королева научилась водить грузовик. При этом она не гнушалась носить военную форму, почитая это за честь.

Елизавета умела водить военный грузовик

Будучи 21-летней девушкой, она вышла замуж за принца Филиппа. Торжественное бракосочетание состоялось в Вестминстерском аббатстве 20 ноября 1947 года. К слову, занимательный факт — Филипп являлся Елизавете четвероюродным братом.

Свадьба Елизаветы и Филиппа

В следующем году, 1948-м, Елизавета родила своего первенца — Чарльза. В 1950-м на свет появилась второй ребенок будущей королевской четы — девочка Анна.

Елизавета II с первенцем Чарльзом

Отец Елизаветы умер в январе 1952 года от рака легких. Когда родитель умер, будущая королева находилась с рабочим визитом на территории Кении. В Великобританию она вернулась уже в высочайшем монаршем титуле.

Елизавета в 1952 году на похоронах отца

Официальная коронация Елизаветы II прошла в июне 1953 года. Миллионы людей наблюдали за этим мероприятием как вживую, так и у экранов телевизоров.

Коронация Елизаветы II

Первое телевизионное обращение к британской нации состоялось у королевы в 1957 году. Позже такой вариант общения с подданными стал для Елизаветы II хорошей традицией.

Королева Елизавета II во время первого телевизионного обращения

К слову, не все члены королевской семьи имеют возможность унаследовать престол по праву крови. К примеру, принц Чарльз, который займет трон Великобритании после смерти высокопоставленной матери, получил свой изначальный титул и Корону принца Уэльского аж в 1969 году.

Во время коронации принца Чарльза

Королева Елизавета II много путешествовала — как по стране, так и по миру. 25-летний юбилей своего правления она отметила масштабной поездкой по Великобритании.

Королева Елизавета II в 1977 году

Помните, что Елизавета II умела водить грузовик? Вот еще один занимательный факт: она испробовала даже стрельбу из автомата SA80. Это произошло во время посещения королевой Армейской стрелковой ассоциации, которая находилась в Бисли.

Королева Елизавета была опасной женщиной

А вот и трагичная страница королевской семьи. На следующем фото Елизавета II сфотографирована после смерти принцессы Дианы в 1997 году. Как известно, Диана погибла во время жуткой автокатастрофы.

Елизавета II после смерти принцессы Дианы

Немного отвлечемся на хорошее. Дальше — фото Королевы Елизаветы в 2005, 2011 и 2018 годах на свадьбах различных членов семьи. Это бракосочетания принца Чарльза с Камиллой Паркер-Боулз, принца Уильяма и Кейт Миддлтон, а также принца Гарри и Меган Маркл.

Свадьба принца Чарльза

Свадьба Уильяма и Кейт Миддлтон

Свадьба Гарри и Меган Маркл

А вот так Елизавета и принц Филипп выглядели в 60-летний юбилей своего бракосочетания. Тогда фотограф заснял их в поместью Бродлендс, что находится в Хэмпшире.

Королева Елизавета очень любила своего мужа

К сожалению, в 2021 году супруга королевы не стало. Из-за коронавирусных ограничений прощание с принцем Филиппом вышло более чем скромным. Сама же "Лилибет" выглядела убитой горем, хоть и скрывала лицо за черной маской.

Королева Елизавета на похоронах мужа

А это — одно из последних фото королевы Елизаветы. Оно сделано во вторник, 6 сентября, во время встречи монарха с новоизбранным премьер-министром Великобритании Лиз Трасс. Всего два дня назад еще никто и подумать не мог, что всеобщей любимицы Британии (и не только) так скоро не станет…

Елизавета II и Лиз Трасс

К слову, история жизни Елизаветы II действительно весьма интересная. Многие факты об этой удивительной женщины вы могли и не знать, но специально на такой случай "Телеграф" подготовил отдельный материал.