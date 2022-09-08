Монарх-рекордсмен без паспорта: самые интересные факты из жизни королевы Елизаветы II

Королева Елизавета II никогда не носила одежду бежевого цвета и однажды стала жертвой покушения невменяемого подростка

Королева Великобритании Елизавета II, которая скончалась 8 сентября 2022 года, вошла в историю как самый долгоправящий монарх Европы. Она пережила немало изменений в своей семье, своем государстве и других странах мира, отметив 96-летие в этом году.

Королева не раз становилась героиней мемов и шуток ввиду своего долголетия и нежелания отдавать корону наследнику. Почему она могла не стать королевой, из-за чего Елизавету II называли рекордсменкой и другие интересные факты из ее жизни – в материале "Телеграфа".

Елизавета родилась 26 апреля 1926 в семье герцогов Йоркских. Получала образование дома, а во Второй мировой войны занималась общественной работой. Когда Елизавете было 19 лет, она вышла замуж за лейтенанта Филиппа Маунтбеттена, герцога Эдинбургского. Супруги воспитали четверых детей: Чарльза, Анну, Эндрю и Эдварда. Их брачный союз стал самым долгим королевским браком в мировой истории, продлившись до смерти принца Филиппа 9 апреля 2021 года. Елизавета II взошла на престол, когда ей было 25 лет, 6 февраля 1952 года после смерти своего отца — короля Георга VI.

Десять интересных фактов из жизни королевы Елизаветы II

Могла и не стать королевой. Это случилось лишь из-за того, что дядя Елизаветы II, король Эдуард VIII, отрекся от престола в 1936 году, чтобы жениться на разведенной американской светской львице Уоллис Симпсон.

Первая в истории прямая трансляции коронации. Церемонию коронации Елизаветы II, проходившую в Вестминстерском аббатстве, впервые транслировали в прямом эфире по телевидению. Зрителей набралось около 27 миллионов человек в Соединенном Королевстве (общая численность населения – 36 миллионов), а еще 11 миллионов слушателей "поучаствовали" в событии благодаря эфиру по радио.

Елизавета II в молодости

Первая из королев "вышла в люди". Во время королевского тура по Австралии и Новой Зеландии в 1970 году Елизавета II нарушила многовековую королевскую традицию. Она вышла на прогулку и лично поприветствовала толпу людей. Ранее королевские особи ограничивались тем, что махали рукой с безопасного расстояния.

Была водителем грузовика. Во время Второй мировой войны Елизавета II водила военное грузовое авто. Это было ее обязанностями после того, как 18-летняя принцесса вступила в ряды Женской вспомогательной территориальной службы. К слову, королева пока что единственная женщина-член королевской семьи, которая входила в вооруженные силы.

Рекордсменка среди монархов. В сентябре 2015 года Елизавета II превзошла рекорд ее прапрабабушки, королевы Виктории: он составлял 63 года и 216 дней на троне. На сегодня Елизавета II вошла в истории как британский монарх, который правил дольше всех.

Королева Великобритании Елизавета II

Чуть не была "убита" подростком. Во время празднования дня рождения Елизаветы II в 1981 году она ехала на лошади в ходе параде возле Букингемского дворца. В этот момент раздались шесть холостых выстрелов в сторону королевы. Стрельцом оказался Маркус Сарджент — 17-летний юноша, поклонник убийц Кеннеди и Леннона. Последующие три года парень жил в психиатрической тюрьме. Что интересно, реакция Елизаветы II была невероятно спокойной: она успокоила испуганную лошадь и продолжила шествие.

Влюбилась в "брата", когда ей было 13 лет. В 1947 году стало известно о помолвке Елизаветы с принцем Греции Филиппом, который приходился ей четвероюродным братом. Влюбленность возникла, еще когда принцессе было 13 лет. Их первые свидания и романтическая переписка пришлись на военные годы. Кстати, кандидатура будущего супруга не особо одобрялась, его посчитали достаточно бедным. Но молодые были безумно влюблены и прожили насыщенную семейную жизнь, добавив немало ветвей королевскому древу. Елизавета и Филипп пробыли в браке 73 года, пока, как говорится, "смерть не разлучила их" — принц умер в апреле 2021 года в возрасте 99 лет.

Королева Елизавета II и принц Филипп

Королевское древо

У королевы — два дня рождения. Королева родилась 21 апреля, но традиция предполагает, что британские монархи отмечают день рождения дважды. Помимо реального есть еще официальный, он является государственным праздником. В случае с Елизаветой II это третья суббота июня.

Никогда не носила вещи бежевого цвета. Елизавета II постоянно радовала своими яркими нарядами, часто цветными и заметными. Оказывается, она готова была надеть на себя чуть ли не любой цвет, кроме бежевого, хотя это не запрещено протокол и другие члены королевской семьи, та же Кейт Миддлтон, им не брезгуют. Как-то королева призналась, что в бежевом цвете ее никто не узнает, а чтобы ей верили, ее должны увидеть. Добавим, что Елизавета II была той еще модницей. Однажды ее багаж с нарядами составил огромное количество чемоданов и весил 12 тонн!

Яркие наряды королевы

У королевы не было паспорта. Елизавета II действительно единственный человек в стране, у которого нет этого базового документа. Дело в том, что все документы в государстве выдаются на имя королевы, ну а ей самой такие "бумажки" не особо-то и нужны. Та же история и с водительскими правами, хотя Елизавета II не раз была замечена за рулем Range Rover.

Ранее "Телеграф" сообщал, что скончался последний Генеральный секретарь ЦК КПСС и первый президент СССР Михаил Горбачев. Попрощаться с ним пришли многие известные персоны, в том числе певица Алла Пугачева.